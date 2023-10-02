Sağanak yağmurların devam etmesiyle beraber öğrenciler okul var mı, yok mu? merak etmeye başladı. Arama motorlarında ise Ordu okullar tatil mi? 2 Ekim Ordu'da bugün okul var mı, yok mu? sorularına yanıt aranıyor.

Ordu okullar tatil mi? 2 Ekim Ordu'da bugün okul var mı, yok mu?

Doğu Karadeniz'de fırtına beklendiği açıklanarak, vatandaşlardan kuvvetli rüzgar ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi. Samsun'da tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Peki, Ordu okullar tatil mi? 2 Ekim Ordu'da bugün okul var mı, yok mu?

ORDU OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi. Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şehir merkezinde ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamaların olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Bu nedenle 2 Ekim Pazartesi günü anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Ordu Valiliği'nden herhangi bir açıklama gelmedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 11 kent için sağanak uyarısı geldi. Artvin, Kocaeli, Rize, Zonguldak, Düzce, Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon ve Bartın için sarı kodlu uyarı; Samsun için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı. Öte yandan Doğu Karadeniz'de fırtına beklendiği açıklanarak, vatandaşlardan kuvvetli rüzgar ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi. Samsun'da tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Öte yandan Artvin, Rize, Samsun, Giresun, Ordu ve Trabzon'da yağışlarla birlikte fırtınanın da etkili olacağı açıklandı. Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in batı ve kuzeybatısında, öğle saatlerinden itibaren de genelinde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.