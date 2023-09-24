Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından doğaya uyumlu bir şekilde inşa edilen ve geçtiğimiz günlerde ziyarete açılan Fatsa Adası, ziyaretçi akınına uğruyor. Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sefer düzenlediği Fatsa Adası'nı ziyaret eden vatandaşlar manzaraya hayran kalırken, aileleri ile birlikte deniz ortasında yaşadıkları keyifli anların tadını çıkartıyor.

Ordu'nun yeni turizm rotası: Fatsa Adası

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından doğaya uyumlu bir şekilde inşa edilen ve geçtiğimiz günlerde ziyarete açılan Fatsa Adası, ziyaretçi akınına uğruyor. Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sefer düzenlediği Fatsa Adası'nı ziyaret eden vatandaşlar manzaraya hayran kalırken, aileleri ile birlikte deniz ortasında yaşadıkları keyifli anların tadını çıkartıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Ordu ilinde var olan turizm alanlarının daha cazip hale getirilmesi ve turistik cazibeli mesire alanlarının arttırılması amacıyla başlattığı çalışmalar sürüyor. Ordu'ya yeni turizm destinasyonları kazandıran Büyükşehir Belediyesi, şehrin turizm hayatına katkı sağlayacak bir çalışmaya daha imza atarak, Fatsa ilçesi açıklarında bulunan adayı turizme kazandırdı.

Tekneler durmadan sefer düzenliyor

Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı doğaya uyumlu çalışmalarla tamamlanan ve geçtiğimiz günlerde törenle ziyarete açılan Fatsa Adası, şimdilerde ziyaretçi akınına uğruyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Fatsa Balıkçı Barınağı Sahil Güvenlik noktasından her gün saat 10: 00'da başlayarak saat başı devam eden ücretsiz tekne seferleri ile adayı ziyaret eden vatandaşlar, manzaranın ve yeni bir heyecanın tadını çıkarıyor. Vatandaşların yoğun ilgisinin olduğu adaya tekneler çift yönlü olmak üzere durmaksızın sefer gerçekleştiriyor.

Kısa sürede 5 bin kişi ziyaret etti

Açılışının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen adayı 5 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Adayı ziyaret eden vatandaşlar duygu ve düşüncelerine dile getirerek adaya ve manzaraya hayran kaldıklarını belirttiler. Adanın turizme açılmasının Ordu'ya kazandırılmış çok önemli bir çalışma olduğunu ifade eden vatandaşlar, hem adanın turizme kazandırılması hem de ücretsiz seferlerle adanın görülmesini sağladığı için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini ilettiler.

Fatsa Adası'nda kayalık üzerine oluşturulan ahşap zemine yaklaşık 150 kişilik açık alan, oturma alanı, kafe, seyir dürbünleri, balık izleme havuzları ve kuş gözlem noktası inşa edildi. Adada ayrıca Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ORTAR A.Ş. tarafından kafeterya hizmeti de veriliyor. Doğaya uygun olarak yapılan teras üzerinde tescilli Ordu ürünleri olan Ordu tostu, simit, poğaça, sıcak ve soğuk içecekler satışa sunuluyor.