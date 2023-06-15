Ordu'nun 'Sakin Şehir' ilçesi Perşembe'de çöp depolama alanı seyir terasına dönüştürüldü

Ordu'nun 'Sakin Şehir' ilçesi Perşembe'de yaklaşık 30 yıldır çöp depolama alanı olarak kullanılan arazi rehabilite edilerek seyir terasına dönüştürüldü. Kabaktepe mevkisinde yapılan çalışmalar sonrasında yeşil bir görünüme kavuşan bölge, Perşembe'nin turizm cazibe merkezlerinden biri haline geldi.

Ordu'nun "sakin şehir" unvanlı Perşembe ilçesinde yaklaşık 30 yıldır çöp depolama alanı olarak kullanılan arazi rehabilite edilerek seyir terasına dönüştürüldü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılına kadar çöp depolama alanı olarak kullanılan Kabaktepe mevkisinin, rehabilite çalışmaları sonrasında ıhlamur, akasya ve kestane ağaçları dikilerek yeşil bir görünüme kavuştuğu belirtildi.

Karadeniz'in önemli turizm noktalarından Perşembe ilçesinin "Sakin şehir" unvanına sahip olduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Onlarca doğal güzellikleri barındıran 43 kilometrelik sahil kesimi ve deniz ile iç içe ormanlara sahip Perşembe ilçesi, 30 yıl boyunca toplum sorunu haline gelen vahşi çöp probleminden kurtuldu. İlçe merkezinin yanı başında yıllarca çöp depolama alanı olarak kullanılan, metan gazı salınımı nedeniyle sık sık yangınlar yaşanan ve sağanak yağışlarda çöplerin yerleşim bölgelerine aktığı Kabaktepe mevkisinden bugün çöp değil, ıhlamur kokuları saçılıyor. Üç yıl içinde yeşeren bölge Perşembe'nin seyir terası olabilecek cazibe kazandı."

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayim Tandoğan, çöp sorununun Perşembe'de büyük bir problem olduğunu belirtti.

Tandoğan, şunları kaydetti:

"Ben bu anlamda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyorum. Başkanımız göreve geldiği günden itibaren çöp sorununa neşter vurdu. Şu anda çöp alanımız rehabilite edildi, temizlendi ve ağaçlar büyümeye başladı. Önceden baktığımızda çöp dağı görünüyordu ama şu an orası yeşil alan oldu."