Ordu nerededir? Ordu'da gezilecek yerler nereler? Ordu'nun nesi meşhur?
Ordu'nun yaylaları nereler? Ordu'da düzenlenen festivaller neler? Ordu'da ne yenir? Ordu hakkında merak edilen her şey haberin detaylarında
Milattan önce yedinci yüzyıla kadar dayanan yerleşim kalıntıları söz konusudur. Şehir içerisinde pek çok yayla, plaj, tarihi eser ve müze bulunuyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan şehir, Samsun, Tokat, Sivas ve Giresun ile komşudur.150 kilometrelik Karadeniz kıyı şeridi bulunan Ordu'da plajlar ve ormanlar çok güzeldir. Yayla turizmi içinde çok önemli bir konumda olan şehirde yapılacak pek çok spor bulunur.
Taşbaşı Mahallesi ve Kilisesi
Merkezde bulunan kilise, Boztepe'nin eteklerine inşa edilmiştir. Cumhuriyet döneminde Rumların ve Ermenilerin çok yaşadığı bölgede tarihi evler de bulunur. 1950'li yıllarda hapishane olarak kullanılan Taşbaşı Kilisesi günümüzde pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.
Paşaoğlu Konağı
1896 yılında Paşaoğlu Hüseyin Efendi tarafından yaptırılmıştır. Konak'ın taşları Ünye'den, tahtaları ise Romanya'dan getirilmiştir. Müzenin ilk katında etnografik eserler sergileniyor, ikinci katında ise konağın kendi havası korunmuştur.
Yason Kilisesi
Hristiyanlık için önemli mabetlerden olan kilise, her yıl yüzlerce yabancı turisti ağırlıyor.
Bolaman Kalesi
Fatsa'da bulunan kale, Pontus Rum İmparatorluğu'ndan kalan bir yapıdır. Gözetleme kulesi ve şapelde içinde bulunuyor.
Yoraz Kent Ormanı
Ordu'ya 20 kilometre uzaklıkta olan kent ormanı, zengin yaban hayata sahiptir. Ayrıca, seyir terası ile pek çok turist çekiyor.
Ulugöl Tabiat Parkı
Ulugöl bir krater gölüdür. Gölköy ilçesine 17 km uzaklıkta bulunan tabiat parkı içerisinde üç adet heyelan set gölü bulunuyor.
Hoynat Adası
Perşembe ilçesinde bulunan ada, Hoynat Tüneli yanındadır. Geçmiş zamanlarda gemicilerin depo ve sığınak olarak kullandığı düşünülüyor. Kuş cenneti olarak da bilinen Hoynat Adası'nda karabatak kuşları yuva yapar. Türkiye'de yuva yaptıkları tek yerdir.
Yason Burnu
Perşembe ilçesi, Çaytepe köyüne bulunan Yason Burnu, birinci derece arkeolojik alandır. Doğal güzelliği ile de ikinci derece sit alanı olarak koruma altına alınmıştır. Yason Burnu üzerinde tarihi bir kilise de bulunuyor.
Yason Burnu, Altınpost Efsanesinin (Arganot Efsanesi)'nde anlatılan yerdir.
Küpkaya / Kardeşler Kanyonu
Kano sporuna açılan kanyon her yıl binlerce turiste vesu sporu meraklısına ev sahipliği yapıyor.
Gaga Gölü
Örencik Köyü sınırları içerisinde bulunan Göl, Fatsa'ya 10 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Gölün derinliği yaklaşık 15 metredir, ortasında küçük bir adacık bulunuyor. Göl, sit alanı olarak koruma altındadır.
Ohtamış Şelalesi
Karadeniz'in en büyük şelalesidir. 30 metre yüksekliği bulunan şelalenin, dökülme açısı 90 derecedir.
Kapılı Cıngırt Şelalesi
Doğal gezi parkuruna sahip şelale, Tarihi Çayır Camii'ne, Çayır Çeşmesi'ne de ev sahipliği yapar.
Turnasuyu Vadisi
60 kilometre uzunluğunda olan yürüyüş parkuru ile dikkat çeken Turnasuyu Vadisi, Ordu Merkeze yakın bir konumda yer alıyor. Akarsuyun mest edici sesi de yürüyüş boyunca size eşlik edecektir.
Perşembe Yaylası
1991 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile turizm merkezi ilan edilen yayla, çok önemli bir konumdadır. Rakımı 1500 m civarında olan Perşembe Yaylası, Aybastı ilçesine 17 kilometre uzaklıktadır. Yaylada her yıl şenlikler yapılır. Şenliklerde yarışmalar, konserler, folklor gösterileri, sosyal ve kültürel etkinlikler, at yarışları, güreş müsabakaları yapılır.
Safari, yamaç paraşütü için de uygun olan yaylada tarihi eserler de mevcuttur.
Keyfalan Yaylası
Çambaşı Yaylası
Karadeniz kıyısında yer alan şehirde, balık, sebze ve meyve sıkça tüketiliyor. Dağ, yayla ve deniz kültürünün birleşmesiyle oluşan geniş bir yemek skalası vardır.
Ordu yöresine ait çorbalar
Pancar (karalahana) çorbası
Isırgan çorbası
Kabak çorbası
Beyaz mısır çorbası
Balık çorbası
Gendime çorbası
Ordu yöresine ait etli yemekler
Yahni
Gendime
Pancar döşemesi
Zetiyani
Gürcü kavurması
Gürcü tavuğu
Akkuş kuru fasulyesi
Ordu yöresine ait balık yemekleri
İçli tava
Hamsi köftesi
Hamsi tava
Levrek buğulama
Mezgit buğulama
Mezgit tava
Ordu yöresine ait sarmalar
Etli pancar / karalahana sarması
Mısır unlu karalahana sarması
Mısır yarmalı aş sarması
Zeytinyağlı karalahana / pancar sarması
Çambaşı Kar Festivali
Uçurtma Şenliği
Perşembe Yaylası Festivali
Vosvos Şenliği
Mayıs Yedisi Şenliği