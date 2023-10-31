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Ordu KYK asansör kazası ölü ya da yaralı var mı? KYK asansör olayı son durum ne? KYK asansör kazası nerede oldu?

Ordu'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) binasında meydana gelen asansör kazasıyla ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Kazanın nerede olduğu, ölü ya da yaralı olup olmadığı ve son durum hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Peki, Ordu KYK asansör kazası ölü ya da yaralı var mı? KYK asansör olayı son durum ne? KYK asansör kazası nerede oldu? İşte detaylar...