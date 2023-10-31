Ordu KYK asansör kazası ölü ya da yaralı var mı? KYK asansör olayı son durum ne? KYK asansör kazası nerede oldu?
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Ordu'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) binasında meydana gelen asansör kazasıyla ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Kazanın nerede olduğu, ölü ya da yaralı olup olmadığı ve son durum hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Peki, Ordu KYK asansör kazası ölü ya da yaralı var mı? KYK asansör olayı son durum ne? KYK asansör kazası nerede oldu? İşte detaylar...
Aydın'da KYK yurdunda yaşanan asansör faciasında üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Aydın'da meydana gelen korkunç kazanın ardından Ordu'da bir asansör kazası daha yaşandı. Ordu KYK asansör kazası ölü ya da yaralı var mı merak konusu oldu. Arama motorlarında KYK asansör olayı son durum sorgulatılıyor. Peki, Ordu KYK asansör kazası ölü ya da yaralı var mı? KYK asansör olayı son durum ne? KYK asansör kazası nerede oldu? Detaylar haberimizde...
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan KYK yurdunda meydana gelen asansör kazasında 4 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kız öğrencilerin asansöre binmesiyle başlayan olayda, asansör zemin kata çakıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastanelere götürülen öğrenciler tedavi altına alındı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, asansörden çıkan öğrencileri tedbir amaçlı ilçedeki çeşitli hastanelere götürerek tedavi altına aldı. Fatsa Kaymakamı Avni Kula yurda gelerek, yetkililerden bilgi aldı.
Efkaf Mahallesi'nde bulunan ve kız/erkek üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda kız öğrenciler 5'inci katta asansöre bindi. Aşağı hareket eden asansör 4'üncü katta kendiliğinden durdu. Öğrenciler, arkadaşlarının yardımıyla asansörden çıkartıldı. Kısa bir süre sonra ise asansör zemin kata çakıldı.