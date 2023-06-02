Ordu kaç milletvekili çıkarıyor? Ordu milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Ordu AK Parti ve CHP milletvekil listesi
Gündem Haberleri
14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Ordu milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ordu milletvekilleri kimler? Ordu seçim sonuçları nedir? Ordu kaç milletvekili çıkarıyor? Ordu milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...
Ordu kaç milletvekili çıkarıyor? Ordu milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Ordu milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
ORDU KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Ordu'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Ordu ilinden 6 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.
ORDU MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
AK Parti 2023 Ordu Milletvekilleri İsimleri:
Mahmut Özer
İbrahim Ufuk Kaynak
Mustafa Hamarat
CHP 2023 Ordu Milletvekilleri İsimleri:
Seyit Torun
Mustafa Adıgüzel
MHP 2023 Ordu Milletvekilleri İsimleri:
Naci Şanlıtürk