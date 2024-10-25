Ordu hava durumu 25 Ekim | Bugün Ordu'ya kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Ordu'da 15 günlük hava durumu!

Ordu hava durumu ve bugün Ordu'da hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 25 Ekim Ordu hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

25 EKİM ORDU HAVA DURUMU

Ordu şehrinde 25 Ekim 2024 Cuma günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 19 dereceyi gösteriyor. 26 Ekim 2024 Cumartesi günü ise havanın Yağmurlu, ve sıcaklığın 15 derece olacağı tahmin edilmekte. 27 Ekim 2024 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 17 dereceyi gösterecek. 28 Ekim 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 18 dereceyi bulacak. 29 Ekim 2024 Salı günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 17 dereceyi gösterecek.

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