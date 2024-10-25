Üye Girişi
Haberler

Ordu hava durumu 25 Ekim | Bugün Ordu'ya kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Ordu'da 15 günlük hava durumu!

Ordu hava durumu 25 Ekim | Bugün Ordu'ya kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Ordu'da 15 günlük hava durumu!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

25 Ekim'de Ordu'da hava durumu merak konusu. Ordu'da bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı ve hava kaç derece olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ordu'da 15 günlük hava durumu ve bu hafta yağmur var mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Ordu hava durumu nedir?

Ordu hava durumu ve bugün Ordu'da hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 25 Ekim Ordu hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

25 EKİM ORDU HAVA DURUMU

Ordu şehrinde 25 Ekim 2024 Cuma günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 19 dereceyi gösteriyor. 26 Ekim 2024 Cumartesi günü ise havanın Yağmurlu, ve sıcaklığın 15 derece olacağı tahmin edilmekte. 27 Ekim 2024 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 17 dereceyi gösterecek. 28 Ekim 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 18 dereceyi bulacak. 29 Ekim 2024 Salı günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 17 dereceyi gösterecek.

Ordu hava durumu 25 Ekim | Bugün Ordu'ya kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Ordu'da 15 günlük hava durumu!

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Hava Durumu Soğuk Haber Yaşam Dünya Ordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Laf ola beri gele' şeklinde bir anlayış söz konusu değil, terörü kaynağında kurutacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerin hangi ülkeden geldikleri belli oldu

Hangi ülkeden geldikleri belli oldu

 TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi

PKK, yaptığı hainliği üstlendi
FETÖ elebaşı Gülen'in tabutunun başındaki isim Adil Öksüz mü?

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinde herkes aynı isme odaklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜYAP kitap fuarı ne zaman başlayacak? TÜYAP KİTAP FUARI TARİHLERİ! Zerrin Özer'in sağlık durumu nasıl? Şarkı Zerrin Özer'in hastalığı nedir? 2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik sonucu sorgulama ekranı! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 25 EKİM | İstanbul barajlarında son durum nedir? İstanbul'a su sağlayan kaç baraj vardır? 25 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 25 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 25 Ekim Yalı Çapkını dizisi 80. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! Alaattin Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı kaç yaşında, nereli? Gizli Bahçe bu akşam var mı? 25 Ekim Gizli Bahçe dizisi 3. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Ezgi Sertel Gelin Evi'nden ayrıldı mı? 25 Ekim Ezgi Sertel bugün programda yer alacak mı? Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 25 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! 26-27 Ekim Antalya hava durumu | Antalya'da hafta sonu hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.