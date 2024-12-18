Ordu hava durumu 18 Aralık | Bugün Ordu'da yağmur var mı, hava nasıl olacak?

Ordu hava durumu ve bugün Ordu hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 18 Aralık Ordu hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

18 ARALIK ORDU HAVA DURUMU

Ordu şehrinde 18 Aralık 2024 Çarşamba günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 14 dereceyi gösteriyor. 19 Aralık 2024 Perşembe günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 13 derece olacağı tahmin edilmekte. 20 Aralık 2024 Cuma günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 15 dereceyi gösterecek. 21 Aralık 2024 Cumartesi günü için havanın Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 18 dereceyi bulacak. 22 Aralık 2024 Pazar günü için havanın Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 17 dereceyi gösterecek.

HAVA DURUMU RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ