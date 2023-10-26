Ordu, fındığın başkenti olarak doğal güzellikleri, tarımı ve tarihi mirası ile dikkat çeker. İlçeleri ve plaka kodu, Ordu'nun kimliğini belirler ve bu bölgenin önemini vurgular. Peki, Ordu hangi bölgede, ilçeleri neler? Ordu plaka kodu nedir? Ordu meşhur özellikleri neler? İşte detaylar...

Karadeniz Bölgesi'nin doğusunda yer alan Ordu, muhteşem doğal güzellikleri, fındık bahçeleri, ve Karadeniz'in huzurlu atmosferiyle ünlüdür. Ancak, Ordu'yu daha yakından tanımak ve keşfetmek için, ilin konumu, ilçeleri, plaka kodu ve meşhur özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. İşte Ordu'nun bu özellikleri:

ORDU HANGİ BÖLGEDE?

Ordu, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Karadeniz kıyısının ortasında bulunan bu il, denizle dağların kucaklaştığı bir konumdadır.

ORDU'NUN İLÇELERİ NELER?

Ordu ilinin toplamda 19 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: Ordu Merkez, Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey.

ORDU PLAKA KODU NEDİR?

Ordu'nun plaka kodu "52" olarak belirlenmiştir. Bu plaka kodu, Ordu'yu tanımlayan ve araç plakalarında kullanılan bir numaradır.

ORDU MEŞHUR ÖZELLİKLERİ NELER?

Ordu, bazı meşhur özelliklere sahiptir. İşte Ordu'nun meşhur özellikleri:

Fındık Üretimi: Ordu, Türkiye'nin en büyük fındık üreticisi ve fındık bahçeleriyle ünlüdür. Kaliteli fındıkları ile bilinir.

Bolaman Kalesi: Ordu'nun tarihi miraslarından biri olan Bolaman Kalesi, deniz manzarası eşliğinde ziyaretçilere tarihi bir yolculuk sunar.

Boztepe: Ordu'nun merkez ilçesinde yer alan Boztepe, panoramik deniz manzarası ile ünlü bir tepedir. Şehrin en güzel manzaralarından birini sunar.