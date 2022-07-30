Ordu haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordulu vatandaşın evine konuk oldu Ordu haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordulu vatandaşın evine konuk oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı toplu açılış töreninin ardından kendisine çay teklifinde bulunan Ordulu vatandaşı kırmayarak evine konuk oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordulu vatandaşın evine konuk oldu ORDU - Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı toplu açılış töreninin ardından kendisine çay teklifinde bulunan Ordulu vatandaşı kırmayarak evine konuk oldu. İhlas Haber Ajansı / Genel Recep Tayyip Erdoğan Genel Haberler

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