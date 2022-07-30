Ordu haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordulu vatandaşın evine konuk oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordulu vatandaşın evine konuk oldu

Ordu haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordulu vatandaşın evine konuk oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı toplu açılış töreninin ardından kendisine çay teklifinde bulunan Ordulu vatandaşı kırmayarak evine konuk oldu.

 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordulu vatandaşın evine konuk oldu

ORDU - Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı toplu açılış töreninin ardından kendisine çay teklifinde bulunan Ordulu vatandaşı kırmayarak evine konuk oldu.

İhlas Haber Ajansı / Genel

Recep Tayyip Erdoğan Genel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title