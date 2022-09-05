Ordu genel haberleri... Ordu'ya şehit ateşi düştü
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Ordu haberlerine göre Ordu'ya şehit ateşi düştü Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Skorsky tipi helikopterin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yaptığı sırada kazada kırıma uğradı.
Ordu'ya şehit ateşi düştü
ORDU - Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Skorsky tipi helikopterin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yaptığı sırada kazada kırıma uğradı. Olayda Ordu Fatsa nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu.
Şehidin Güvercinlik Mahallesi'ndeki yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı.
Fatsa Güvercinlik Mahallesi Muhtarı Hami Gülboy, "Şehidimizin ailesine acılı haberi yetkililerle birlikte verdik. En son Fatsa ilçemize kendisi gibi asker olan 1,5 ay önce kardeşinin düğününe gelmişti. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.