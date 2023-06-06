Ordu Fatsa okullar tatil mi? 6 Haziran Ordu okul var mı, yok mu? Bugün Ordu Fatsa'da okullar tatil mi?
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Öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alan Ordu Fatsa okullar tatil mi? 6 Haziran Ordu okul var mı, yok mu? Bugün Ordu Fatsa'da okullar tatil mi? soruları araştırılıyor. 6 Haziran günü sabah saatlerinde arama motorlarında aratılanlar arasında yer alan Ordu Fatsa okullar tatil mi? 6 Haziran Ordu okul var mı, yok mu? Bugün Ordu Fatsa'da okullar tatil mi? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor...
Ordu Fatsa okullar tatil mi? sorusu merak ediliyor. 12 Eylül'de 2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılı başlamıştı. Öğrencilerin merak ettikleri arasında ise Ordu Fatsa okullar tatil mi? 6 Haziran Ordu okul var mı, yok mu? Bugün Ordu Fatsa'da okullar tatil mi? soruları yer aldı.
ORDU FATSA OKULLAR TATİL Mİ?
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ordu Valiliği 6 Haziran günü eğitime ara verdiğini açıkladı. 6 Haziran Salı günü Ordu'da okullar tatil edildi.
Meteorolojik verilere göre; ilimiz genelinde şiddetli yağış beklendiğinden, sel ve heyelan riskine karşı tedbir amaçlı olarak taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 6 Haziran 2023 Salı günü eğitime 1 (bir) gün ara verilmiştir. @TC_icisleri @AliYerlikaya @tuncaysonel pic.twitter.com/bh9IQPOEi6— Ordu Valiliği (@TCOrduValiligi) June 5, 2023