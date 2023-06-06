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Ordu Fatsa okullar tatil mi? 6 Haziran Ordu okul var mı, yok mu? Bugün Ordu Fatsa'da okullar tatil mi?

Ordu Fatsa okullar tatil mi? 6 Haziran Ordu okul var mı, yok mu? Bugün Ordu Fatsa'da okullar tatil mi?

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Öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alan Ordu Fatsa okullar tatil mi? 6 Haziran Ordu okul var mı, yok mu? Bugün Ordu Fatsa'da okullar tatil mi? soruları araştırılıyor. 6 Haziran günü sabah saatlerinde arama motorlarında aratılanlar arasında yer alan Ordu Fatsa okullar tatil mi? 6 Haziran Ordu okul var mı, yok mu? Bugün Ordu Fatsa'da okullar tatil mi? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor...

Ordu Fatsa okullar tatil mi? sorusu merak ediliyor. 12 Eylül'de 2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılı başlamıştı. Öğrencilerin merak ettikleri arasında ise Ordu Fatsa okullar tatil mi? 6 Haziran Ordu okul var mı, yok mu? Bugün Ordu Fatsa'da okullar tatil mi? soruları yer aldı.

ORDU FATSA OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ordu Valiliği 6 Haziran günü eğitime ara verdiğini açıkladı. 6 Haziran Salı günü Ordu'da okullar tatil edildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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