Ordu'da yamaç paraşütüne olan ilgi artıyor Ordu'da kumsal, yamaç paraşütü kursiyerlerin eğitim sahası oldu Ordu'da yamaç paraşütüne ilgi her geçen gün artıyor.

Ordu'da yamaç paraşütüne olan ilgi artıyor

Ordu'da kumsal, yamaç paraşütü kursiyerlerin eğitim sahası oldu

ORDU - Ordu'da yamaç paraşütüne ilgi her geçen gün artıyor. Kursiyerler ilk olarak kumsalda çeşitli eğitimlerden geçiyor, lisans alanlar 530 rakımlı Boztepe'de yamaç paraşütü yapmanın keyfini yaşıyor.

Ordu'da yamaç paraşütü meraklılarına yönelik eğitim veriyor. Eğitimler yüksek rakımlı tepeler yerine Akyazı Plajı'nda yapılıyor. Kursiyerler plaj eğitimlerinde denizle eğitim sahası arasında rüzgarı bozacak alan olmadığı ve sporcuların yere düştüğünde kum olduğu için herhangi bir sakatlık yaşanmıyor. Farlı illerden de gelen kursiyerler burada denizden esen rüzgardan faydalanarak, eğitimlerine devam ediyor.

"Ordu yamaç paraşütü konusunda çok ilerledi"

Ordu Sportif Havacılık Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Şahin, bu yıl itibariyle kulüp olarak Ankara'dan 2 eğitmen getirdiklerini söyledi. Eğitim alan kursiyerleri belgelendirmek ve Ordu'da yamaç paraşütünü yaygınlaştırmak adına çabaladıklarını kaydeden Şahin, "Şu anda 2 eğitmen arkadaşımızla birlikte yer eğitimlerini tamamlıyoruz. Ardından da alçak tepe uçuşlarını gerçekleştirecekler. Son zamanlarda yamaç paraşütü konusunda çok iyi ilerlemeye başladık. Katılım da artıyor ve farklı illerden katılımlar geliyor. Biz tüm Türkiye'deki paraşütçülerimizi Ordu'ya davet ediyoruz. Ordu Boztepe yamaç paraşütü konusunda Türkiye'nin gözde yerlerinden bir tanesi" dedi.

"Eğitimlerin ardından uçmaya başlayacaklar"

Ordu'daki eğitimlerde dest veren Türk Hava Kurumu eğitmeni Murat Tok, "Ordu'da yamaç paraşütünü sevdirmek adına açılan kursa destek verdik ve yamaç paraşütü başlangıç eğitimi başlattık. Yer çalışmaları aşamasındayız, gerekli eğitimlerin ardından öğrenciler uçuşa başlayacaklar" ifadelerine yer verdi.

Kurs öğrencisi Ersin Yıldız, yükseklik korkusunu aşmak için ilk olarak tandem uçuşu yaptığını sonrasında ise bu sporu çok sevdiğini ve eğitimlere katıldığını söyledi.

Eğitimlere Trabzon'dan katılan 16 yaşındaki lise öğrencisi Niran Su Bekar, yaklaşık 2 yıldır bu sporun içerisinde olduğunu ve severek yaptığını, ilerleyen yıllarda da devam etmek istediğini söyledi.