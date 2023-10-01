Ordu'da otomobil deniz kenarına yuvarlandı: 4 yaralı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaparken kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarını yıkarak 50 metre yükseklikten deniz kenarına yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Şuranur Öztürk yönetimindeki 52 AAL 686 plakalı otomobil, geri manevra yaptığı sırada, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu istinat duvara çarptı. Duvarı yıkan otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikten deniz kenarına yuvarlandı. Taklalar atan otomobil ters vaziyette durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü ile araçta bulunan Miraysu Günay, Burcu Günay ile Alime Karagöl, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.