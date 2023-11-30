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Ordu'da Mükemmeliyet Merkezi ile 300 kadın meslek öğreniyor

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Altınordu Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Mükemmeliyet Merkezi' ile 11 farklı kursta 300 kadın meslek öğreniyor. Belediye Başkanı Aşkın Tören, iş piyasasının nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Mükemmeliyet Merkezi' ile 11 farklı kursta 300 kadın meslek öğreniyor. Belediye Başkanı Aşkın Tören, hayata geçirilen merkez ile iş piyasasının nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Aşkın Tören'in şehre kazandırdığı Mükemmeliyet Merkezi kadınlara, gençlere ve her kesimden vatandaşa meslek ve sanat eğitimi imkanı sunuyor. Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezi'nde gençlere ve kadınlara geleceğin mesleklerinin yanı sıra, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel meslekler de öğretiliyor. Altınordu Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle farklı alanlarda düzenlenen 11 kursa 300 kursiyer devam ediyor.

Bölgede ilk olma özelliği de taşıyan merkezde düzenlenen kurslar, vatandaşları yeni bilgi ve becerilerle geliştirerek meslek sahibi yaparken, aile ekonomilerini de güçlendiriyor. Kursiyerlere birlikte yaşama ve planlı çalışma alışkanlığı da kazandıran kurslar aynı zamanda dostluk, dayanışma ve güven duygusunu da pekiştiriyor.

Toplumun her kesimine yönelik eğitimler verilen Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezinde halen Kur'an-ı Kerim okuma eğitimi, yabancı dil kursları, aşçılık eğitimi, pastacılık eğitimi, çikolata atölyesi eğitimi, işaret dili eğitimi, amigurimi eğitimi, gitar eğitimi ve kağıt rölyef eğitimi kursları aktif bir şekilde devam ediyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Nüfusumuzu iyi yetiştirmemiz, eğitmemiz ve geleceğe hazırlamamız lazım. İstihdam odaklı projelerimiz ile tüm imkanlarımızı gençlerimizin ve kadınlarımızın meslek edinme yoluyla istihdamı yönünde seferber ediyoruz. Düzenlediğimiz kurslar ile işsizlerin yetenek ve becerilerine göre kendilerini geliştirmeleri ve iş gücü piyasasında karşılığı olan birer meslek sahibi olmalarına imkan sağlarken, iş piyasasının nitelikli iş gücü ihtiyacını da karşılamayı hedefliyoruz. Şehrimiz ve insanımız için her alanda canla başla çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Öğrendikleri meslekler ile hem ev ekonomilerine katkı sağladıklarını, hem de iş sahibi olma fırsatı yakaladıklarını belirten kursiyerler, kendilerine böyle bir imkan sağlandığı için memnun olduklarını belirttiler. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadın

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