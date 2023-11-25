Ordu'da kruvaziyer turizmi için rıhtım uzatılacak

Ulaştırma Bakanlığı, Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kruvaziyer turizmi için uzatılması planlanan rıhtımın mevcut kazıklarının sağlam olduğu ve mevcut halleri ile kullanılabileceği raporunu verdi.

Ulaştırma Bakanlığı, Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kruvaziyer turizmi için uzatılması planlanan rıhtımın mevcut kazıklarının sağlam olduğu ve mevcut halleri ile kullanılabileceği raporunu verdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kruvaziyer turizmi için uzatılması için çalışma yapılan 270 metre uzunluğundaki Altınordu rıhtımının son durumu hakkında Ulaştırma Bakanlığı inceleme yaptı. Bakanlıkça akredite edilen firma tarafından yapılan karot değerlendirme, su altı ölçümleri, video çekimi, yerinde donatı tespiti, kazı süreklilik testi, batimetrik değerlendirme gibi gerekli tüm tetkikler yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonunda iskeleye ait mevcut kazıkların sağlam olduğu, yapılacak güçlendirme kapsamında uygulanacak yüklemeler dikkate alındığında dahi mevcut halleri ile kullanılabilecek durumda oldukları tespit edildi.

Yapılacak çalışmalarla birlikte rıhtımın 140 metre daha uzatılacağı ve bu uzantı için 130 yeni çelik kazık kullanılacağı öğrenildi. Uzatma inşaatının tamamlanmasıyla rıhtımın uzunluğu 410 metreye çıkacak. Bu durumda kruvaziyer gemilerinin yanaşabileceği derinlikte bir rıhtım liman oluşturulacak. - ORDU