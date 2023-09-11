Ordu'da Fener Adası'nın açılışı gerçekleşti

ORDU'nun Fatsa ilçesinde geçen yıl yapımına başlanan Fener Adası'nın açılışı gerçekleşti. 6 bin 1 kilometrekare yüzölçümü ile Türkiye'nin 30'uncu büyükşehir olan kentin yüzölçümü, hayata geçirilen ada ile birlikte 4 bin metrekare daha büyüdü.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında Fatsa ilçesindeki denizin açıklarında bulunan kayalık alanı adaya çevirip turizme kazandırmak için çalışma başlattı. 20 ay süren çalışmalarda kayalık alan üzerine kafe, oturma alanları, 150 kişilik açık alan, seyir dürbünleri, balık izleme havuzları, kuş gözlem noktası, teras ve teknelerin yanaşması için iskele inşa edildi. Toplamda 4 bin metrekare oluşturulan alan ile kentin yüzölçümü de büyümüş oldu. Karadeniz'in üzerinde ilk hizmet veren ada olma unvanını da eline alan Fener Adası için bugün açılış töreni düzenlendi. Törene Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile çok sayıda kişi katıldı.

SEVİMLİ BİR ADA HALİNE GETİRDİK?

Törende konuşan Hilmi Güler, şehrin turizm destinasyonlarına bir yenisini daha eklediklerini söyledi. Ordu'nun her ilçesinde ayrı bir turizm yatırımlarının olduğunu belirten Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak çok mükemmel bir işi daha hizmete almanın haklı gururunu yaşıyorum. Yıllardan bu yana bir kayalık olan bu alan ve çoğu vatandaşlarımızın bile farkında olmadığı bu kayalığı, yaptığımız çalışma ile sevimli bir ada haline getirdik. Bu alan sadece turizm odaklı olmayacak. Aynı zamanda kuşlar için de bir sığınma yeri olacak. Bizim bu adayı yapmaktaki amacımız şuydu; Ordu'nun yarısı kadar da denizimiz var. Yani 6 bin kilometre kara sahamız var. Aynı şekilde de 3 bin kilometre de deniz sahamız var. Yani mavi vatan dediğimiz denizimizi yeterince kullanmıyorduk. Bunu aşmak için ilk olarak durgun su sporları merkezini faaliyete aldık. Daha sonra tekne üretimine başladık. Onun dışında Büyükşehir bünyesine yeni vapurlar aldık. Bunlarla beraber Ordu'yu yeni turizm destinasyonları kazandırdık. Açılışını yapacağımız bu adanın kısa süre içinde herkes tarafından ziyaret edilmesini ve bir turizm noktası olmasını umut ediyoruz? dedi.

'ÇEVRE BOZULMADAN YAPILDI'

Yapılan çalışmanın çevreyi bozmadan gerçekleştirildiğini kaydeden Güler, 'Hizmete aldığımız bu çalışma diğer canlılar içinde önemli bir yer haline geldi. Bu arada bu çalışma yapılırken çevreye herhangi bir müdahalede bulunulmadı. Tamamen ahşap sistem üzerine kurulu olan bu ada, kayalığın doğal yapısına da uygun hale getirildi. Yapılan bu çalışma sadece Ordu'nun değil bölgenin de çekim merkezi haline geleceğinden hem fikiriz. Hayırlı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

BU GÜZEL TURİZM ESERİ İÇİN BAŞKAN GÜLER'İ KUTLUYORUM?

Vali Muammer Erol da, 'Ulusal basında yer alan haberlerde olduğu gibi Ordu'ya geldiğinizde görülmesi gereken 10 yerden bir tanesini daha buraya ekleyebiliriz. Fatsa'ya gideceksiniz ve o güzel Fatsa adasına çıkacaksınız. Ben bir kez daha bu eserde emeği geçen herkesi kutluyorum' ifadelerini kullandı.

Açılış töreni flaybord gösterisi ile sona erdi. (DHA)