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Ordu'da fay hattı var mı? Ordu deprem bölgesi mi? Ordu'da fay hattı nereden geçiyor?

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Ordu'da fay hattı var mı? Ordu deprem bölgesi mi? Ordu'da fay hattı nereden geçiyor?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük ölçekli depremlerin ardından Ordu'da fay hattı var mı? Sorusu gündeme geldi ve araştırılmaya başlandı. Ordu'da yaşamakta olan birçok vatandaş Ordu'da fay hattı var mı? Sorusunu araştırıyor. Peki, Ordu'da fay hattı var mı? Ordu deprem bölgesi mi? Ordu'da fay hattı nereden geçiyor?

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Ülke genelinde birçok ilde hissedilen ve 10 ilimizde büyük ölçekli hasar bırakan depremlerin ardından Ordu'da fay hattı var mı? Sorusu gündemde yer aldı. Ordu'da fay hattı var mı? Sorusu bu nedenle birçok kişi tarafından araştırılmakta. Peki, Ordu'da fay hattı var mı? Ordu deprem bölgesi mi? Ordu'da fay hattı nereden geçiyor?

ORDU'DA FAY HATTI VAR MI?

MTA ve AFAD tarafından hazırlanmış olan listeye göre üçüncü derece deprem listesinde bulunan iller Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir'dir. Buna göre Ordu MTA ve AFAD tarafından hazırlanmış olan üçüncü derece deprem bölgesi listesinde yer aldığı için Ordu'da deprem riski bulunuyor.

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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