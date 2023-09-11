Ordu Büyükşehir Belediyesi Fener Adası'nı Turizme Kazandırdı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla Fatsa ilçesi açıklarında bulunan 'Fener Adası' turizme kazandırıldı. Ahşap zemin üzerine inşa edilen ada, açık alan, oturma alanı, kafe, seyir dürbünleri, balık izleme havuzları ve kuş gözlem noktası gibi tesislerle donatıldı. Fatsa Fener Adası'nın hizmete girmesiyle bir açılış töreni düzenlendi.

Ordu Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalarla Fatsa ilçesi açıklarında "Fener Adası" olarak bilinen kayalık alan turizme kazandırıldı.

Belediyenin geçen yıl başlattığı çalışmalar kapsamında, kayalık üzerine oluşturulan ahşap zemine yaklaşık 150 kişilik açık alan, oturma alanı, kafe, seyir dürbünleri, balık izleme havuzları ve kuş gözlem noktası inşa edildi.

Tekneyle ulaşımın sağlanacağı Fatsa Fener Adası'nın hizmete girmesi dolayısıyla açılış töreni düzenlendi.

Vali Muammer Erol, törende yaptığı konuşmada, böyle bir turizm yatırımını Ordu'ya kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür ederek Ordu'ya gelenlerin adayı, kentte görülmesi gereken 10 yerden biri olarak listelerine ekleyebileceğini söyledi.

Belediye Başkanı Güler de yıllardır çoğu vatandaşın farkına bile varmadığı bu kayalığı sevimli bir ada haline getirdiklerini belirtti.

Alanın sadece turizm odaklı olmayacağına işaret eden Güler, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda kuşlar için de bir sığınma yeri olacak. Bizim bu adayı yapmaktaki amacımız şuydu; Ordu'nun yarısı kadar da denizimiz var. Yani 6 bin kilometre kara sahamız, 3 bin kilometre de deniz sahamız var. Yani mavi vatan dediğimiz denizimizi yeterince kullanmıyorduk. Bunu aşmak için ilk olarak durgun su sporları merkezini faaliyete aldık. Daha sonra tekne üretimine başladık. Onun dışında belediye bünyesine yeni vapurlar kattık. Bunlarla Ordu'ya yeni turizm destinasyonları kazandırdık. Bu adanın kısa süre içinde herkes tarafından ziyaret edilmesini ve bir turizm noktası olmasını umut ediyoruz."

Güler, çalışmanın çevreyi bozmadan yapıldığının altını çizerek "Tamamen ahşap sistem üzerine kurulu bu ada, kayalığın doğal yapısına da uygun hale getirildi. Bu çalışmanın sadece Ordu'nun değil, bölgenin de çekim merkezi haline geleceğinde hemfikiriz." dedi.

Fatsa Fener Adası, flyboard gösterisinin ardından hizmete açıldı.