Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Millet Bahçesi'ne 2 Bin Araçlık Otopark Müjdesi Verdi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu'da yapılan Millet Bahçesi içerisine 2 bin araçlık otopark yapılacağını duyurdu. Başkan Güler ayrıca yeni dönemde battı çıktı projesi de gerçekleştirileceğini belirtti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu'da 19 Eylül Stadı'nın yerine yapılan Millet Bahçesi içerisine 2 bin araçlık otopark müjdesi verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 417 araç kapasiteli otopark yapılması uygun görülen alan için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler devreye girdi. Ankara'da birtakım görüşmeler gerçekleştiren Başkan Güler, yapılacak yeni düzenleme ile otopark kapasitesinin 2 bin araca çıkarılacağını duyurdu.

"Ordu'nun en büyük meselesi otopark"

Ordu'nun en büyük sorununun otopark olduğunu belirten Başkan Güler, şehrin mevcut otopark alanlarına ilave 1850 araçlık otopark ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Başkan Güler sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ordu'nun en büyük meselesi otopark. Bununla ilgili analizler yaptık. Afete dirençli kentlerle imarı değiştirdik. Çok şükür iyi ki değiştirmişiz. Aynı zamanda bunu yaparak başka şeyleri de önledik. Bu arada otoparklarla ilgili de bir analiz yaptık. 1025 araç kapasiteli otopark alanımız mevcut. Mevcut otopark alanına ilave 1850 tane otoparka ihtiyaç var. Bu çalışmada ihtiyaç alanlarını da belirledik. Aşağı yukarı 2 senedir uğraşıyorduk. En son Ankara'da dün bir görüşme yaptım ve mevcut Millet Bahçesinin üzerinde şimdi düzenleme yapacağız, 2 kata çıkaracağız inşallah. Bunda mutabık kaldık. 2 bin araçlık bir alan ortaya çıkacak. Projede de revizyon yapıyoruz. Ordumuza hayırlı olsun diyoruz. Ordu'muz müthiş bir projeyle tekrar gündemde olacak. Yani Cumhuriyet döneminin önemli projelerinden bir tanesi. Proje sırasında başka sürprizlerimiz de olacak."

"Battı çıktı çalışması yapacağız"

Başkan Güler yeni dönemde battı çıktı projesi müjdesi de vererek, "Nasip olursa Belediyemizin önünden geçen yolda battı çıktı çalışması yapacağız. Oradan yolu kazanacağız. Oradaki otopark yükü de hafifleyecek. Orda da deniz manzaralı muhteşem yolla birlikte ortak bir alan olacak. Bunun da çalışmaları hazır. Nasipse bunu da yeni dönemde yapacağız. Bunlar dönemin dev projeleri. Afete dirençli şehirlerden birisi olarak bu çalışmaları sürdüreceğiz" diye konuştu. - ORDU