Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürerek, altyapısı tamamlanan yolları asfalt ile buluşturuyor. Gürgentepe ilçesine bağlı Yurtyeri Mahallesi'nde yapılan asfalt çalışmasıyla vatandaşlara konforlu ulaşım sağlanacak.

Ordu Büyükşehir, asfalt yol çalışmalarına devam ediyor

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesinin 19 ilçede alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda ekipler sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin en zorlu coğrafyasında ve kırsal kesimdeki mahallelere ulaşımı sağlayan güzergahlarda çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, altyapısı tamamlanan yolları asfalt ile buluşturuyor. Toplam uzunluğu 1 buçuk kilometre olan Gürgentepe ilçesine bağlı Yurtyeri Mahallesi'nin merkez güzergahında asfalt çalışması yapan ekipler, vatandaşlara konforlu ulaşımın kapılarını araladı. Yol, Yurtyeri Mahallesi'nin yanı sıra Eskiköy Mahallesi'ne de ulaşım sağlaması ile bağlantı yolu olma özelliği de taşıyor.

"Mahallemiz rahat bir nefes alacak"

Yurtyeri Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen asfalt çalışmalarını değerlendiren Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin, ilçeye yapılan yatırımlar dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini iletti. Vatandaşların sorunlarının çözüldüğüne dikkat çeken Şahin, "Yurtyeri Mahallemizde Büyükşehir Belediyemiz tarafından asfalt çalışması başladı. Yurtyeri, ilçemizin büyük mahallelerinden bir tanesi. Daha önceleri burada çok sıkıntılar çekiliyordu. Toz toprak insanlarımızı bunaltmıştı. Bugün bu sıkıntı gideriliyor. Mahallemiz bundan sonra rahat bir nefes alacak. Bu sebeple bir kez daha Başkanıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mahalle sakinleri de asfalt çalışmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.