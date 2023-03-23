Ordu akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? 23 Mart Ordu imsakiye! Ordu iftara ne kadar kaldı?

Ramazan ayının başlamasıyla oruç vakitleri araştırılmaya başlandı. Oruç tutan vatandaşlar tarafından iftar vakti merak konusu oldu. Peki, Ordu akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? Ordu iftara ne kadar kaldı? İşte detaylar...

Tekirdağ akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? 23 Mart Tekirdağ imsakiye! Tekirdağ iftara ne kadar kaldı?

23 Mart Ordu imsakiye! Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar tarafından iftar vakitleri araştırılmakta. İftara kaç saat kaldığı merak konusu oldu. Peki, Ordu akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? Ordu iftara ne kadar kaldı? Detaylar haberimizde...

ORDU İFTAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ordu'da oruç tutan vatandaşlar akşam ezanı vaktine göre oruçlarını açmaları gerekmektedir. Diyanet İşleri'nde yer alan namaz vakitlerine göre 23 Mart Ordu için imsak vakti 04:57, iftar saati ise saat 18:49 olarak açıklanmıştır.

23 MART ORDU İMSAKİYE!