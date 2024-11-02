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Ordinaryüs, Fenerbahçe'de forma giymiş hangi futbolcunun lakabıdır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

Ordinaryüs, Fenerbahçe'de forma giymiş hangi futbolcunun lakabıdır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Ordinaryüs, Fenerbahçe'de forma giymiş hangi futbolcunun lakabıdır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Ordinaryüs, Fenerbahçe'de forma giymiş hangi futbolcunun lakabıdır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Ordinaryüs, Fenerbahçe'de forma giymiş hangi futbolcunun lakabıdır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

ORDİNARYÜS, FENERBAHÇE'DE FORMA GİYMİŞ HANGİ FUTBOLCUNUN LAKABIDIR?

A: Vedat Okyar

B: Lefter Küçükandonyadis

C: Cevad Prekazi

D: Cemil Turan

Cevap : B

Ordinaryüs, Fenerbahçe'de forma giymiş hangi futbolcunun lakabıdır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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