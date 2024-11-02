Ordinaryüs, Fenerbahçe'de forma giymiş hangi futbolcunun lakabıdır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Ordinaryüs, Fenerbahçe'de forma giymiş hangi futbolcunun lakabıdır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

ORDİNARYÜS, FENERBAHÇE'DE FORMA GİYMİŞ HANGİ FUTBOLCUNUN LAKABIDIR?

A: Vedat Okyar

B: Lefter Küçükandonyadis

C: Cevad Prekazi

D: Cemil Turan

Cevap : B