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Ördekdede köyü nerede? Ördekdede köyü hangi il, ilçede?

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Ördekdede köyü nerede? Ördekdede köyü hangi il, ilçede?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Ördekdede Köyü'nde 33 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Peki, Ördekdede köyü nerede? Ördekdede köyü hangi il, ilçede?

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem köyleri de yerle bir etti. Sadece depremin merkezlerinden Pazarcık ilçesine bağlı Ördekdede Köyü'nde 33 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.Ördekdede köyü nerede? Ördekdede köyü hangi il, ilçede?

ÖRDEKDEDE KÖYÜ NEREDE?

Ördekdede, Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesine bağlı bir mahalledir.

Kahramanmaraş iline 42 km, Pazarcık ilçesine 29 km uzaklıktadır.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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