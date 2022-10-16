Ördek sirit tarifi! MasterChef Ördek sirit nedir, nasıl yapılır? Ördek sirit için gerekli malzemeler neler?
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TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan eleme gecesi bölümünde ördek sirit yemeği yapıldı. İzleyiciler, ördek sirit yemeği araştırmaya başladı. Peki, Ördek sirit tarifi! MasterChef Ördek sirit nedir, nasıl yapılır? Ördek sirit için gerekli malzemeler neler? İşte detaylar...
TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümünde Eleme Gecesi gerçekleşecek. Eleme gecesi bölümünde ördek sirit yemeği yapıldı. İzleyiciler, ördek sirit yemeğini araştırmaya başladı. Peki, Ördek sirit tarifi! MasterChef Ördek sirit nedir, nasıl yapılır? Ördek sirit için gerekli malzemeler neler? Detaylar haberimizde...
Bu akşam gerçekleşen eleme gecesinde Mehmet Şef'in tarifi Ördek sirit yemeği yapıldı.
Ördeği kök sebzeler, portakal ve tane karabiberlerle birlikte tencerede haşlıyoruz. Ördek etlerini didikleyip tavada ördek suyu, tereyağı ve baharatlarla birlikte ısıtıyoruz. Hazırladığımız tortillaları ördek suyu ile ıslattıktan sonra tavada ısıtıp ördek etlerini tortillaya sarıp fırın tepsisine diziyoruz, tortillaların üzeri kızarıp çıtır olana kadar fırında tutuyoruz.
Servis tabağına aldıktan sonra ısıtıp çektirdiğiniz ördek suyundan bir miktar üzerine döküp sarımsaklı yoğurt, kırmızı yağ, soğan filizi ve doğranmış ördek derisi çıtırı ile servis ediliyor.
MALZEMELER:
- Ördek
- Kereviz sapı
- Soğan
- Havuç
- Portakal
- Su
- Tane Karabiber
DİDİKLENMİŞ ÖRDEK İÇİN:
- Didiklenmiş ördek eti
- Ördek suyu
- yenibahar
- toz tarçın
- kırmızı toz biber
- tuz
- tereyağı
KIRMIZI YAĞ İÇİN:
- Zeytinyağı
- Toz kırmızıbiber
TORTİLLA İÇİN:
- Un
- Mısır unu
- yoğurt
- ılık su
- tuz
Üzeri için:
- Soğan filizi
- Süzme yoğurt
- Sarımsak
ÖRDEK DERİSİ ÇITIRI İÇİN:
- Ördek derisi
- Tuz