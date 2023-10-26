Orçun İynemli, Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Aynı zamanda birçok başarılı projede yer almıştır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Peki, Orçun İynemli kimdir, kaç yaşında? Orçun İynemli film ve dizileri neler? Orçun İynemli eşi kim? İşte detaylar...

Orçun İynemli kimdir, kaç yaşında? Orçun İynemli film ve dizileri neler? Orçun İynemli eşi kim?

Orçun İynemli kimdir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi Orçun İynemli'nin hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında Orçun İynemli rol aldığı diziler sorgulatılıyor. Peki, Orçun İynemli kimdir, kaç yaşında? Orçun İynemli film ve dizileri neler? Orçun İynemli eşi kim? Detaylar haberimizde...

ORÇUN İYNEMLİ KİMDİR?

Orçun İynemli, 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı olan Orçun İynemli, kariyerine Yaşamın Kıyısında filmiyle başlamıştır. Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin ağabeyidir. Öyle Bir Geçer Zamanki dizisinde kardeşiyle birlikte rol almıştır. Oyunbozan, Adı Mutluluk, Kalbimdeki Deniz, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Avrupa Yakası, Hırsız Polis ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde oynamıştır.