Orçun İynemli kimdir ve neden gözaltına alındığı merak edilirken Aras Bulut İynemli'nin abisi neden gözaltına mı alında sorusuna yanıt aranıyor. Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Orçun İynemli neden gözaltına alındı merak ediliyor. Peki, Orçun İynemli kimdir? Aras Bulut İynemli'nin abisi neden gözaltına alındı?

Orçun İynemli kimdir ve Aras Bulut İynemli'nin abisi neden gözaltına alındığı gündeme geliyor. Orçun İynemli dizi ve filmleri merak edilirken Orçun İynemli gözaltına mı alındı sorusu araştırılıyor. Orçun İynemli kimdir? Aras Bulut İynemli'nin abisi neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizdedir…

ORÇUN İYNEMLİ KİMDİR?

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN ABİSİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi Orçun İynemli, eşi Eda İynemli'nin şiddet ve uyuşturucu madde yetiştirme iddiaları üzerine gözaltına alındı. Uyuşturucu madde yetiştirmediğini sadece kullandığını söyleyen İynemli, evde bulunan 109.5 gram ağırlığındaki uyuşturucu maddeyi polise teslim ettikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21 Ekim'de Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda Eda İynemli ile eşi Orçun İynemli arasında tartışma yaşandığı, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü ve sonrasında tarafların birbirinden şiddet gördükleri gerekçesiyle şikayetçi oldukları anlaşıldı. Taraflar şikayetin ardından emniyete götürüldü. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olurken, Orçun İynemli ve Eda İynemli ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Olaydan bir gün sonra saat 03.20 sıralarında İynemli çiftinin yeniden tartıştığı belirlendi. Eda İynemli'nin eşinden şiddet gördüğünü belirtmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eda İynemli eve ulaşan polis ekiplerine, eşinin uyuşturucu madde yetiştirdiğini iddia etti.

OYUNCU EVİNDE BULUNAN UYUŞTURUCU MADDELERİ POLİSE TESLİM ETTİ

Orçun İynemli ise iddialar üzerine uyuşturucu yetiştirmediğini ancak evde uyuşturucu madde bulunduğunu, kendisinin içici olduğunu öne sürerek, 109.5 gram ağırlığındaki uyuşturucu maddeyi polise teslim etti. Gözaltına alınan Orçun İynemli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.