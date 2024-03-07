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ORC Yerel Seçim anketlerine göre hangi aday önde? 'Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz İmamoğlu mu Kurum mu?'

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ORC'nin gerçekleştirdiği yerel seçim anketleri sonuçlarına göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adayın önde olduğu merak konusu oldu. Anket sonuçlarına göre, seçmenlerin tercihi İmamoğlu mu yoksa Kurum mu olacak?

ORC şirketi İstanbul'da yaşayan seçmenlere, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusunu yöneltti. Peki, ORC Yerel Seçim anketlerine göre hangi aday önde? 'Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz İmamoğlu mu Kurum mu?'

ANKETLERDE HANGİ ADAY ÖNDE?

ORC şirketinin yaptığı araştırma 10-12 Şubat tarihleri arasında toplam 3920 katılımcı ile CATI anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre;

ORC Yerel Seçim anketlerine göre hangi aday önde? 'Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz İmamoğlu mu Kurum mu?'

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Yerel seçimler 5 yılda bir yapılmaktadır. En son seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılmıştı. Önümüzdeki yerel seçim ise 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacaktır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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