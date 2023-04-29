ORC seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? ORC anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
Gündem Haberleri
Anket araştırmaları seçim gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken anket verileri herkesçe yakından takip ediliyor. En çok merak edilen anket firmalarından biri de ORC oldu. Peki, ORC seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? ORC anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
Seçim yaklaştıkça anket firmalarının paylaştığı anketler ilgi odağı oluyor ve anketler sonuçları analiz ediliyor. Bunun yanında anket firmalarının güvenilir olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, ORC seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? ORC anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
ORC SEÇİM SONUÇLARINI DOĞRU TAHMİN EDİYOR MU?
2019 Haziran İstanbul Yerel Seçim
ORC ANKET SONUCU
Yıldırım: %47
İmamoğlu: %46.7
GERÇEK SONUÇ
Yıldırım: %44.99
İmamoğlu: %54.21
2019 Ankara Yerel Seçim
ORC ANKET SONUCU
Özhaseki: %48.6
Yavaş: %47.9
GERÇEK SONUÇ
Özhaseki: %47.13
Yavaş: %50.93
2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi
ORC ANKET SONUCU
Erdoğan: %52.7
İnce: %29.2
GERÇEK SONUÇ
Erdoğan: %52.59
İnce: %30.64
2018 Genel Seçim
ORC ANKET SONUCU
Cumhur: %54.7
Millet: %32.8
HDP: %11.9
GERÇEK SONUÇ
Cumhur: %53.7
Millet: %33.9
HDP: %11.7
2017 Anayasa Referandumu
ORC ANKET SONUCU
Evet: %59.4
Hayır: %40.6
GERÇEK SONUÇ
Evet: %51.41
Hayır: %48.59
2015 Haziran Genel Seçim
ORC ANKET SONUCU
AK Parti: %46
CHP: %25.3
GERÇEK SONUÇ
AK Parti: %40.87
CHP: %24.96
2015 Kasım Genel Seçim
ORC ANKET SONUCU
AK Parti: %43.3
CHP: %27.4
GERÇEK SONUÇ
AK Parti: %49.5
CHP: %25.32
2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi
ORC ANKET SONUCU
Erdoğan: %54.3
İhsanoğlu: %38
GERÇEK SONUÇ
Erdoğan: %51.79
İhsanoğlu: %38.44
2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi
ORC ANKET SONUCU
AK Parti: %49.5
CHP: %25.2
GERÇEK SONUÇ
AK Parti: %49.83
CHP: %25.98