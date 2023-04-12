ORC seçim anketi! ORC son seçim anketi sonuçları nedir? ORC cumhurbaşkanlığı ve parti seçim anketi!

14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesi kamuoyu araştırma şirketleri araştırmalarına devam ederken, anket sonuçları en çok merak edilen şirketler arasında yer alan ORC seçim anketi araştırılıyor. Peki, ORC son seçim anketi sonuçları nedir? İşte, ORC seçim anket sonucu grafiklerle, ORC cumhurbaşkanlığı ve parti seçim anketi!

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ORC seçim anketi! 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesi kamuoyu araştırma şirketleri araştırmalarına devam ederken, anket sonuçları en çok merak edilen şirketler arasında yer alan ORC seçim anketi araştırılıyor. Peki, ORC son seçim anketi sonuçları nedir? İşte, ORC seçim anket sonucu grafiklerle, ORC cumhurbaşkanlığı ve parti seçim anketi haberimizde...

ORC SEÇİM ANKETİ

ORC 07-11 Nisan 2023 tarihleri arasında 42 ilde 5400 katılımcı ile yüz yüze yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Katılımcılarına "Bu Pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?" sorusunu yönelten ORC Araştırma şirketinin açıkladığı anket sonuçları şu şekildedir:

Kılıçdaroğlu %48,9

Erdoğan %41,5

İnce %7,2

Oğan %2,4

Aynı katılımcılara "Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusunu da yönelten ORC Araştırma'nın açıkladığı anket sonuçları ise şu şekildedir: