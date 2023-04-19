Türkiye seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. 2018 seçimlerini en doğru tahmin eden ORC Araştırma, son seçim anketini dört büyük şehirde gerçekleştirdi. Peki, ORC İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli seçim anketi! ORC'nin 4 ilde yaptığı son seçim anketi sonuçları nedir?

ORC seçim anketi paylaşıldı. Türkiye seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. 2018 seçimlerini en doğru tahmin eden ORC Araştırma, son seçim anketini dört büyük şehirde gerçekleştirdi. Peki, ORC İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli seçim anketi! ORC'nin 4 ilde yaptığı son seçim anketi sonuçları nedir? İşte, ORC seçim anketi!

ORC SEÇİM ANKETİ

2018 seçimlerini en doğru tahmin eden ORC Araştırma, son anketini İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da yaptı. "Bu pazar seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" diye sorulan ankete AK Parti ve MHP'deki kan kaybı, CHP ve İYİ Parti'deki yükseliş damga vurdu.

AK PARTİ VE MHP'DE DÜŞÜŞ VAR

İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da yapılan ankette "Bu pazar seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" diye sorulurken, AK Parti ve Mhp'deki düşüş, CHP ve İyi Parti'deki yükseliş dikkat çekti.

İSTANBUL'DA AK PARTİ HALA LİDER

İstanbul'da yapılan ankette AK Parti yüzde 35.9 ile birinci, CHP yüzde 29.8 ile ikinci, İYİ Parti yüzde 12.3 ile üçüncü, Yeşil Sol Parti yüzde ile 11.9 dördüncü, MHP ise yüzde 4.8 ile beşinci sırada yer aldı. AK Parti 2018 seçimlerine göre, İstanbul'da yüzde 6.8, MHP yüzde 3.5 oy kaybetti. CHP yüzde 3.4, İYİ Parti ise yüzde 4.3 oyunu artırdı.

CUMHUR İTTİFAKI BURSA'DA KAN KAYBETTİ

Bursa'da yapılan ankette AK Parti yüzde 40.1 ile zirvenin sahibi oldu. Yüzde 26.7 oy alan CHP ikinci, yüzde 16.2 oy alan İYİ Parti üçüncü, yüzde 6.1 oy alan MHP dördüncü, yüzde 4.9 oy alan Yeşil Sol Parti ise beşinci oldu. AK Parti 2018 seçimlerine göre, Bursa'da yüzde 6.1, MHP yüzde 4.6 oranında düşüş, CHP yüzde 4, İYİ Parti ise yüzde 3.8 yükseliş gösterdi.

AK PARTİ'NİN SAKARYA'DA OYU YÜZDE 12 AZALDI

Sakarya'da yapılan ankette AK Parti yüzde 46.2, İYİ Parti yüzde 19.5, CHP yüzde 18.1, MHP yüzde 7.2, Yeşil Sol Parti yüzde 2.4 oy aldı. AK Parti 2018 seçimlerine göre Sakarya'da yüzde 12, MHP yüzde 6.4 oy kaybederken, CHP yüzde 4.4, İYİ Parti ise yüzde 10.1 oy kazandı.

İYİ PARTİ KOCAELİ'DE OYUNU YÜZDE 7.4 ARTIRDI

Kocaeli'de yapılan ankette AK Parti yüzde 39.3, CHP yüzde 26.2, İYİ Parti yüzde 17.7, Yeşil Sol Parti yüzde 7.1, MHP yüzde 5.5 oy aldı. AK Parti 2018 seçimlerine göre Kocaeli'de yüzde 9, MHP yüzde 5.9 oranında kan kaybederken, CHP yüzde 6.1, İYİ Parti yüzde 7.4 oranında oyunu artırdı.