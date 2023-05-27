ORC çöktü mü? ORC web sitesine neden girilmiyor?

ORC Araştırma'nın web sitesine giriş yapanlar sayfa hatası ile karşılaşıyor ve Orc çöktü mü? ORC web sitesine neden girilmiyor gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki, Orc çöktü mü? ORC web sitesine neden girilmiyor?