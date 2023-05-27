ORC çöktü mü? ORC web sitesine neden girilmiyor?
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ORC Araştırma'nın web sitesine giriş yapanlar sayfa hatası ile karşılaşıyor ve Orc çöktü mü? ORC web sitesine neden girilmiyor gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki, Orc çöktü mü? ORC web sitesine neden girilmiyor?
ORC Araştırma'nın 2. Tur anketini yayınlaması sonrasıweb sitesi hata verdi ve ORC çöktü mü? ORC web sitesine neden girilmiyor gibi konular araştırıldı. Peki, ORC çöktü mü? ORC web sitesine neden girilmiyor?
ORC ÇÖKTÜ MÜ?
ORC'den yapılan açıklama şu şekilde:
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