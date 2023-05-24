Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında ORC 2. tur anket sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt aradı. Peki, ORC 2. tur anket sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

28 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise ORC 2. tur anket sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yer alıyor. Peki, ORC 2. tur anket sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ORC 2. TUR ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ORC'den yapılan açıklamada "Kamuoyuna; Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimlerine yönelik saha araştırmamızı 24 Mayıs Çarşamba günü (Yarın) başlatıyoruz. Sonuçlar 26 Mayıs Cuma günü saat 19:00'da web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılacaktır. denildi.