Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
ORC 2. tur anket sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ORC 2. tur anket sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gündem Haberleri

Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında ORC 2. tur anket sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt aradı. Peki, ORC 2. tur anket sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Biz sandığı boş bırakırsak, biri gelir orayı doldururCumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Biz sandığı boş bırakırsak, biri gelir orayı doldurur
Özdağ'ın kendisi hakkındaki sözlerine Numan Kurtulmuş'tan jet yanıt: Gerçek dışıÖzdağ'ın kendisi hakkındaki sözlerine Numan Kurtulmuş'tan jet yanıt: Gerçek dışı

28 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise ORC 2. tur anket sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yer alıyor. Peki, ORC 2. tur anket sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ORC 2. TUR ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ORC'den yapılan açıklamada "Kamuoyuna; Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimlerine yönelik saha araştırmamızı 24 Mayıs Çarşamba günü (Yarın) başlatıyoruz. Sonuçlar 26 Mayıs Cuma günü saat 19:00'da web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılacaktır. denildi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Seçim 2023 Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title