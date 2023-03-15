Temsilcimiz Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde Gent ile oynadığı maçta rakibin 20 yaşındaki forveti Gift Orban, 31, 32 ve 34'te attığı gollerle hat-trick yaptı. Maçın spikeri Müjdat Mustafa Muratoğlu, "Kim bu adam? İçinden Haaland çıktı" sözleriyle durumu özetledi. Orban kimdir? Gift Orban kaç gol attı?

ORBAN KAÇ GOL ATTI?

Gent'in 20 yaşındaki forveti Gift Emmanuel Orban 31, 32 ve 34'te attığı gollerle takımını 3-0 öne geçirdi. 37'de Hugo Cuypers'in attığı golle skor 4-0'a geldi. Başakşehir, Belçika ekibinden 6 dakikada 4 gol yedi.

Gift Orban'ın insanüstü performansı ekran başındaki futbolseverleri hayrete düşürdü. O anlarda sessizliğe gömülen Müjdat Mustafa Muratoğlu, "Kim bu adam? İçinden Haaland çıktı" sözleriyle durumu özetledi.

ORBAN KİMDİR?





Emmanuel Orban, Belçika kulübü Gent için forvet olarak oynayan Nijeryalı profesyonel bir futbolcudur.

Doğum tarihi: 17 Temmuz 2002 (20 yıl yaşında)

Şu andaki takımı: KAA Gent (#20 / Forvet)