Son zamanlarda gündemdeki yerini koruyan Oray Eğin'in hayatı merak ediliyor. Habertürk gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. "Şarkı Söylemek Lazım" yarışmasında yaptığı jüri üyeliği ile tanınan Eğin, 2010 yılında gazetecilik üzerine yüksek lisans yapmak için ABD'ye New York'a gitti. Peki, Oray Eğin kimdir? Oray Eğin kaç yaşında, nereli? Oray Eğin hayatı ve biyografisi nedir?

Gazeteciliğe Radikal gazetesinde 'Kent fısıltıları' adı altında düz dedikodu yazıları yazmaya başlayarak gazeteciliğe adım attı. Peki, Oray Eğin kimdir? Oray Eğin kaç yaşında, nereli? Oray Eğin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ORAY EĞİN KİMDİR?

Oray Eğin, 1979 yılında İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur.

Aslen Sivas Divriği ilçesindendir. Anne babası o 12 yaşındayken boşandılar. Babası Mustafa Yücel Eğin 6 Mart 2012 tarihinde vefat etti. Annesi 2007 yılında vefat etti. 9-10 yaşlarındayken annesi ile birlikte Amerika'daki teyzesinin yanına giderek ilkokulu ve ortaokulu orada okudu. İstanbul'da Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi'nden 1996 yılında mezun oldu.

16 yaşında bir lise öğrencisiyken Hürriyet gazetesinde çalışan Ayşe Arman'a "Ben köşe yazarı olmak istiyorum!" diye bir yazı yazdı. O Ertuğrul Özkök'e göndermiş ama o zaman pek olumlu bir yanıt alamamış. Daha sonra Mehmet Ali Birand'ın yanında 32. Gün'de başlamış.

Gazeteciliğe Radikal gazetesinde 'Kent fısıltıları' adı altında düz dedikodu yazıları yazmaya başlayarak gazeteciliğe adım attı. Daha sonra aynı gazetenin cumartesi ekinde röportajlar yapmaya başladı. 4-5 yıl böyle devam etti. Futbola da el attı. Bir müddet sonra kovuldu.

Serdar Turgut'un Akşam'ın Genel Yayın Yönetmeni olmasıyla da Akşam gazetesine geçti. Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya'ya ağır küfür ve hakaretlerin yer aldığı telefon konuşması sonrasında Akşam'dan kovulduktan sonra köşe yazarlığına ara vermek zorunda kaldı. 2013 yılının Aralık ayında Sözcü gazetesinde yazmaya başladı.

Şarkıcıları, oyuncuları hesaba katmazsak ilk büyük gürültü koparan kavgası gazeteci Zeynep Oral ile oldu. Oray Eğin, televizyonunda yayınlanan "Şarkı Söylemek Lazım" yarışmasında yaptığı jüri üyeliği ile tanındı. Yazılarındaki dedikodu, hakaret kültürünü ekrana taşıdı ve sürekli birilerine sataşarak yarışmayı götürdü. En büyük saldırıyı da Perihan Mağden'e yaptı. Perihan Mağden'in Cumhurbaşkanlığı resepsiyonunda içkiyi çok kaçırıp kustuğunu yazdı.

Oray Eğin, Ertuğrul Özkök, Hıncal Uluç, Güneri Civaoğlu, Oktay Ekşi gibi usta yazarlara hiç saldırmadı.

Oray Eğin, 2010 yılında gazetecilik üzerine yüksek lisans yapmak için ABD'ye New York'a gitti. Columbia'da gazetecilik üzerine yüksek lisans yaptı.