Orama tarifi! MasterChef Orama nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Orama hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Orama hazırladı. Peki, Orama nedir? Orama nasıl yapılır? Orama nedir?

Türk mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Orama ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Orama nasıl yapılır? Orama nedir? Orama nasıl yapılır, Orama yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Orama yapıldı, evde klasik Orama yapıldı! İşte en güzel Orama!

ORAMA TARİFİ!

İçindekiler

o 350 gr Un

o 60 gr Yumurta 1 adet

o 20 gr Ayçiçek yağı

o 150 gr Su

o 5 gr Tuz (0,5 çay kaşığı)

o 250 gr Soğan

o 150 gr Havuç

o 200 gr Balkabağı

o 250 gr Lahana

o 450 gr Et

Malzemeleri bir sürahiye koyun ve hamuru yoğurun, 30 dakika dinlenmeye bırakın.

350 gr Un

60 gr Yumurta 1 adet

20 gr Ayçiçek yağı

150 gr Su

5 gr Tuz (0,5 çay kaşığı)

Soğanları ve havuçları bir sürahiye koyun, doğrayın ve ardından bir kaseye koyun.

250 gr Soğan

150 gr Havuç

Balkabağını ve lahanayı bir sürahiye koyup doğrayın ve ardından soğan ve havuçla birlikte bir kaseye koyun.

200 gr Balkabağı

250 gr Lahana

Eti bir sürahiye koyun ve kıymayı çevirin, ardından bükülmüş sebzelerle birlikte bir kaseye koyun, tuz ve karabiber ekleyin

450 gr Et

Hamuru 4 parçaya bölün, ince bir şekilde açın, ardından bitmiş dolguyu açılan tüm hamurun üzerine dağıtın ve 4 rulo halinde yuvarlayın. Ruloları buharlı pişiricinin iki katına yerleştireceğiz