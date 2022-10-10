Optimus Prime'ı seslendiren Ayhan Kahya kimdir? Ayhan Kahya öldü mü?

Birçok yapımda seslendirme yapan özellikle de Transformers filmindeki Optimus Prime karakterini seslendirmesi ile bilinen Ayhan Kahya'nın hayatını kaybettiği bilgisi sosyal medyada gündem oldu. Peki, Ayhan Kahya kimdir? Ayhan Kahya öldü mü? Ayhan Kahya neden öldü merak ediliyor.

Ayhan Kahya kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Ayhan Kahya kaç yaşında vefat etti? Ayhan Kahya'nın hayatı ve biyografisi!

Ayhan Kahya kimdir? Birçok yapımda seslendirme yapan özellikle de Transformers filmindeki Optimus Prime karakterini seslendirmesi ile bilinen Ayhan Kahya'nın hayatını kaybettiği bilgisi sosyal medyada gündem oldu. Peki, Ayhan Kahya kimdir? Ayhan Kahya öldü mü? Ayhan Kahya neden öldü merak ediliyor. İşte detaylar...

AYHAN KAHYA KİMDİR?

Ayhan Kahya, 2 Kasım 1965 tarihinde doğmuştur. 10 Ekim 2022 tarihinde 57 yaşında hayatını kaybeden ünlü seslendirme sanatçısı, sayısız filme sesiyle imza atmıştır. Transformers sinema filminde Optimus Prime'ı seslendiren Ayhan Kahya; Harry Potter ve Felsefe Taşı, Kara Şövalye, Akıl Oyunları, Evde Tek Başına, Matrix, Garfield, Süperman Dönüyor, Ninja Kaplumbağalar, Hızlı Yarışçı, Temel İçgüdü, Shrek 2, Köpekbalığı 2, Kebab Connection, Kırmızı Başlıklı Kız, Minik Fil, 28 Hafta Sonra, Beowulf, Büyük Hazine, Ratatoulle, Red Kit, Hancock, Hellboy II, Alice Harikalar Diyarında, Oyuncak Hikayesi, Titanların Savaşı, Robin Hood gibi pek çok filmin seslendirmesini yapmıştır.

AYHAN KAHYA'NIN SESLENDİRDİĞİ YAPIMLAR