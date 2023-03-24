Optimar son seçim anketi 2023! Optimar son anket sonuçları nedir? Optimar seçim anketi sonuçları!

Optimar seçim anketi! Türkiye seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. Optimar Araştırma 13-18 Mart tarihleri arasında yaptığı son anketin sonucunu paylaştı. Peki, Optimar son anket sonuçları nedir? İşte, Optimar seçim anketi sonuçları! Optimar son seçim anketi 2023 haberimizde...

OPTİMAR SEÇİM ANKETİ

Optimar Araştırma tarafından yapılan son anketin sonuçları paylaşıldı. "Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye sorulan ankete, Muharrem İnce'nin liderliğini yaptığı Memleket Partisi'nin yaptığı sıçrama damga vurdu. Ankette Memleket Partisi'nin oy oranı yüzde 6,2 oldu.

ANKETE MEMLEKET PARTİSİ DAMGA VURDU

Ankette "Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye soruldu. Ankete Muharrem İnce'nin liderliğini yaptığı Memleket Partisi'nin oy oranı damga vurdu. Memleket Partisi'nin büyük sıçrama yaptığı ankette oy oranı yüzde 6,2 oldu.

ZİRVE AK PARTİ'NİN

Ankete göre AK Parti yüzde 38,4 ile en fazla oy alan parti oldu. AK Parti'yi yüzde 25,9 ile CHP takip ederken, HDP yüzde 9,5 ile üçüncü sırayı aldı. Ankette yüzde 7,8 oy alan İYİ Parti dördüncü, yüzde 7,7 alan MHP ise beşinci parti oldu.

Diğer partilerin oy oranı şöyle: