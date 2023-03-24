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Optimar son seçim anketi 2023! Optimar son anket sonuçları nedir? Optimar seçim anketi sonuçları!

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Optimar son seçim anketi 2023! Optimar son anket sonuçları nedir? Optimar seçim anketi sonuçları!

Türkiye seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. Optimar Araştırma 13-18 Mart tarihleri arasında yaptığı son anketin sonucunu paylaştı. Peki, Optimar son anket sonuçları nedir? İşte, Optimar seçim anketi sonuçları! Optimar son seçim anketi 2023!

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Optimar seçim anketi! Türkiye seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. Optimar Araştırma 13-18 Mart tarihleri arasında yaptığı son anketin sonucunu paylaştı. Peki, Optimar son anket sonuçları nedir? İşte, Optimar seçim anketi sonuçları! Optimar son seçim anketi 2023 haberimizde...

Optimar Araştırma tarafından yapılan son anketin sonuçları paylaşıldı. "Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye sorulan ankete, Muharrem İnce'nin liderliğini yaptığı Memleket Partisi'nin yaptığı sıçrama damga vurdu. Ankette Memleket Partisi'nin oy oranı yüzde 6,2 oldu.

Ankette "Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye soruldu. Ankete Muharrem İnce'nin liderliğini yaptığı Memleket Partisi'nin oy oranı damga vurdu. Memleket Partisi'nin büyük sıçrama yaptığı ankette oy oranı yüzde 6,2 oldu.

Ankete göre AK Parti yüzde 38,4 ile en fazla oy alan parti oldu. AK Parti'yi yüzde 25,9 ile CHP takip ederken, HDP yüzde 9,5 ile üçüncü sırayı aldı. Ankette yüzde 7,8 oy alan İYİ Parti dördüncü, yüzde 7,7 alan MHP ise beşinci parti oldu.

Diğer partilerin oy oranı şöyle:

  • Memleket: Yüzde 6,2
  • Yeniden Refah: Yüzde 1
  • Büyük Birlik: Yüzde 0,9
  • Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 0,7
  • Zafer Partisi: Yüzde 0,3
  • Gelecek Partisi: Yüzde 0,3
  • DEVA Partisi: Yüzde 0,3
  • Saadet Partisi: Yüzde 0,3
  • Vatan Partisi: Yüzde 0,1
  • HÜDA PAR: Yüzde 0,1
  • Diğer: Yüzde 0,2

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