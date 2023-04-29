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OPTİMAR seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? OPTİMAR anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

OPTİMAR seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? OPTİMAR anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

Gündem Haberleri

Anket araştırmaları seçim gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken anket verileri herkesçe yakından takip ediliyor. En çok merak edilen anket firmalarından biri de OPTİMAR oldu. Peki, OPTİMAR seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? OPTİMAR anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

Seçim yaklaştıkça anket firmalarının paylaştığı anketler ilgi odağı oluyor ve anketler sonuçları analiz ediliyor. Bunun yanında anket firmalarının güvenilir olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, OPTİMAR seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? OPTİMAR anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

OPTİMAR SEÇİM SONUÇLARINI DOĞRU TAHMİN EDİYOR MU?

2019 Haziran İstanbul Yerel Seçim

OPTİMAR ANKET SONUCU

Yıldırım: %48

İmamoğlu: %52

GERÇEK SONUÇ

Yıldırım: %44.99

İmamoğlu: %54.21

2019 Ankara Yerel Seçim

OPTİMAR ANKET SONUCU

Özhaseki: %43.4

Yavaş: %43.7

GERÇEK SONUÇ

Özhaseki: %47.13

Yavaş: %50.93

2018 Genel Seçim

OPTİMAR ANKET SONUCU

Cumhur: %53.6

Millet: %34.1

HDP: %11.2

GERÇEK SONUÇ

Cumhur: %53.7

Millet: %33.9

HDP: %11.7

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi

OPTİMAR ANKET SONUCU

Erdoğan: %51.6

İnce: %28

GERÇEK SONUÇ

Erdoğan: %52.59

İnce: %30.64

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi

OPTİMAR ANKET SONUCU

Erdoğan: %53.8

İhsanoğlu: %38.4

GERÇEK SONUÇ

Erdoğan: %51.79

İhsanoğlu: %38.44

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Seçim 2015 Gündem Politika Haberler

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