OPTİMAR seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? OPTİMAR anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
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Anket araştırmaları seçim gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken anket verileri herkesçe yakından takip ediliyor. En çok merak edilen anket firmalarından biri de OPTİMAR oldu. Peki, OPTİMAR seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? OPTİMAR anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
Seçim yaklaştıkça anket firmalarının paylaştığı anketler ilgi odağı oluyor ve anketler sonuçları analiz ediliyor. Bunun yanında anket firmalarının güvenilir olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, OPTİMAR seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? OPTİMAR anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
OPTİMAR SEÇİM SONUÇLARINI DOĞRU TAHMİN EDİYOR MU?
2019 Haziran İstanbul Yerel Seçim
OPTİMAR ANKET SONUCU
Yıldırım: %48
İmamoğlu: %52
GERÇEK SONUÇ
Yıldırım: %44.99
İmamoğlu: %54.21
2019 Ankara Yerel Seçim
OPTİMAR ANKET SONUCU
Özhaseki: %43.4
Yavaş: %43.7
GERÇEK SONUÇ
Özhaseki: %47.13
Yavaş: %50.93
2018 Genel Seçim
OPTİMAR ANKET SONUCU
Cumhur: %53.6
Millet: %34.1
HDP: %11.2
GERÇEK SONUÇ
Cumhur: %53.7
Millet: %33.9
HDP: %11.7
2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi
OPTİMAR ANKET SONUCU
Erdoğan: %51.6
İnce: %28
GERÇEK SONUÇ
Erdoğan: %52.59
İnce: %30.64
2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi
OPTİMAR ANKET SONUCU
Erdoğan: %53.8
İhsanoğlu: %38.4
GERÇEK SONUÇ
Erdoğan: %51.79
İhsanoğlu: %38.44