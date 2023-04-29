OPTİMAR seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? OPTİMAR anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

Anket araştırmaları seçim gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken anket verileri herkesçe yakından takip ediliyor. En çok merak edilen anket firmalarından biri de OPTİMAR oldu. Peki, OPTİMAR seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? OPTİMAR anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?