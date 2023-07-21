Oppenheimer vizyonda mı, sinemada mı? Oppenheimer vizyon tarihi ne zaman?

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OPPENHEIMER VİZYONDA MI?

Oppenheimer, 21 Temmuz 2023 tarihinde bütün dünya ile aynı günde vizyona girecek ve film sinema salonlarında izleyicisi ile buluşacak. Film, şimdilik sadece sinemalarda gösterime girecek. Film, Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatını ele alıyor. Filmde yer almakta olan oyunculardan bazıları ise Cillian Murphy, Emily Blunt, Gary Oldman, Matt Damon, Robert Downey Jr. Oluyor.

OPPENHEIMER VİZYON TARİHİ NE ZAMAN?

Oppenheimer, Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanıyor. Filmde Julius Robert Oppenheimer'ın, İkinci Dünya Savaşı sırasında atım bombasının geliştirilme sürecindeki rolü gözler önüne seriliyor. Christopher Nolan'ın yeni filmi olan Oppenheimer, 21 Temmuz 2023 tarihinde sinemaseverle ile buluşacak.

OPPENHEİMER KONUSU NEDİR?

Film, Kai Bird ve Martin J. Sherwin'in 2005 tarihli "American Prometheus: J. Robert Oppenheimer'ın Zaferi ve Trajedisi" adlı kitabına dayanıyor. Film, II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor ve Oppenheimer'ın parlak bir bilim insanından atom bombasının geliştirilmesini yöneten biri haline gelişini takip ediyor. Film, atom bombasının ahlaki ve etik sonuçlarını keşfedecek bir "tarihi gerilim" olarak nitelendiriliyor. "Oppenheimer", tartışmalı bir film olacak olsa da, 2023'ün en çok beklenen filmlerinden biri. Nolan, usta bir yönetmen ve düşündürücü ve eğlenceli bir film sunacağına şüphe yok.