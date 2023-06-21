Oppenheimer Türkiye vizyon tarihi | Christopher Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer ne zaman çıkacak? Konusu ve oyuncuları kimler?

Usta yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer, J. Robert Oppenheimer'ın hayatını konu alıyor. Oppenheimer ne zaman çıkacak? Konusu ve oyuncuları kimler? sorularının yanıtı merak ediliyor. Oyuncu kadrosu, konusu ve çekim sürecinde yaşananlar nedeniyle uzun süredir konuşulan ve merakla beklenen Oppenheimer Türkiye vizyon tarihi ne zaman?

Oppenheimer ne zaman çıkacak, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Usta yönetmen Christopher Nolan'ın merakla beklenen yeni filmi "Oppenheimer" yakında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Filmde başrolü, Peaky Blinders dizisiyle dünya çapında tanınan yetenekli oyuncu Cillian Murphy üstleniyor. Oppenheimer filmi konusu nedir? Oppenheimer filmi oyuncuları kimler?

OPPENHEIMER NE ZAMAN ÇIKACAK?

Christopher Nolan'ın 'Oppenheimer' Filmi, 21 Temmuz 2023'te Sinemalarda Olacak

Yönetmen Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmi "Oppenheimer", bugün yapılan bir duyuruyla 21 Temmuz 2023 tarihinde sinemalarda gösterime gireceği açıklandı. Filmde, atom bombasının geliştirilmesini yöneten bilim insanı J. Robert Oppenheimer'ı Cillian Murphy canlandıracak.

OPPENHEIMER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin kadrosunda Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan ve Dylan Arnold gibi oyuncular yer alıyor. "Oppenheimer"ın senaryosunu Nolan yazdı ve aynı zamanda filmin yapımcılığını da üstleniyor.

"Oppenheimer", Nolan'ın 2020 yapımı "Tenet"ten sonra çektiği ilk film olacak. Film, 2023 film sezonunda büyük bir etkinlik olması bekleniyor.

OPPENHEIMER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, Kai Bird ve Martin J. Sherwin'in 2005 tarihli "American Prometheus: J. Robert Oppenheimer'ın Zaferi ve Trajedisi" adlı kitabına dayanıyor. Film, II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor ve Oppenheimer'ın parlak bir bilim insanından atom bombasının geliştirilmesini yöneten biri haline gelişini takip ediyor. Film, atom bombasının ahlaki ve etik sonuçlarını keşfedecek bir "tarihi gerilim" olarak nitelendiriliyor. "Oppenheimer", tartışmalı bir film olacak olsa da, 2023'ün en çok beklenen filmlerinden biri. Nolan, usta bir yönetmen ve düşündürücü ve eğlenceli bir film sunacağına şüphe yok.