Son zamanlarda vizyona giren filmler arasında dikkat çekenlerden bir tanesi de Oppenheimer filmi oluyor. Filmi izlemek isteyen birçok kişi Oppenheimer Türkçe dublaj neden yok? Merak etmekte. Peki, Oppenheimer Türkçe dublaj neden yok? Oppenheimer Türkçe dublaj seçeneği var mı?

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OPPENHEİMER TÜRKÇE DUBLAJ NEDEN YOK?

Oppenheimer filminde Türkçe dublaj seçeneğinin olmaması tamamen yapımcı firma ile yapılan anlaşma gereğidir. Yapımcı firma bazı durumlarda filmin sadec altyazılı olacak şekilde vizyona girmesini isteyebiliyor. Bu nedenle Oppenheimer filminde Türkçe dublaj bulunmuyor.