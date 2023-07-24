Oppenheimer Netflix'e gelecek mi? Oppenheimer hangi sinemalarda? Oppenheimer ne zamana kadar vizyonda kalacak?
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Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan "Oppenheimer" filminin basın gösterimi yapıldı. Arama motorlarında ise Oppenheimer Netflix'e gelecek mi? Oppenheimer hangi sinemalarda? Oppenheimer ne zamana kadar vizyonda kalacak? soruları aratıldı.
Oppenheimer Netflix'e gelecek mi? Oppenheimer hangi sinemalarda? Oppenheimer ne zamana kadar vizyonda kalacak? merak ediliyor. Christopher Nolan'ın yönettiği Oppenheimer filmi, Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatını konu alıyor. Film, atom bombasının yapılışını ve Oppenheimer'ın rolünü ele alıyor. Ünlü oyuncuların yer aldığı film, 21 Temmuz'da izleyicilerle buluştu. Peki, Oppenheimer Netflix'e gelecek mi? Oppenheimer hangi sinemalarda? Oppenheimer ne zamana kadar vizyonda kalacak?
Oppenheimer'ın Netflix'e gelmesi şu an için beklenmiyor.
Oppenheimer, 21 Temmuz 2023 tarihinde bütün dünya ile aynı günde vizyona giren ve film sinema salonlarında izleyicisi ile buluştu. Film, şimdilik sadece sinemalarda gösterime girecek. Film, Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatını ele alıyor. Filmde yer almakta olan oyunculardan bazıları ise Cillian Murphy, Emily Blunt, Gary Oldman, Matt Damon, Robert Downey Jr. Oluyor.
Film, Kai Bird ve Martin J. Sherwin'in 2005 tarihli "American Prometheus: J. Robert Oppenheimer'ın Zaferi ve Trajedisi" adlı kitabına dayanıyor. Film, II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor ve Oppenheimer'ın parlak bir bilim insanından atom bombasının geliştirilmesini yöneten biri haline gelişini takip ediyor. Film, atom bombasının ahlaki ve etik sonuçlarını keşfedecek bir "tarihi gerilim" olarak nitelendiriliyor. "Oppenheimer", tartışmalı bir film olacak olsa da, 2023'ün en çok beklenen filmlerinden biri. Nolan, usta bir yönetmen ve düşündürücü ve eğlenceli bir film sunacağına şüphe yok.
Cillian Murphy - J. Robert Oppenheimer
Gary Oldman - Harry S. Truman
Emily Blunt - Katherine "Kitty" Oppenheimer
Matt Damon - Leslie Groves
Robert Downey Jr. - Lewis Strauss
Florence Pugh - Jean Tatlock
Rami Malek
Casey Affleck
Benny Safdie - Edward Teller
Josh Hartnett - Ernest Lawrence
Dane DeHaan
Jack Quaid
Matthew Modine
Dylan Arnold - Frank Oppenheimer
Olli Haaskivi
Alden Ehrenreich
David Krumholtz
Michael Angarano - Robert Serber
Kenneth Branagh
David Dastmalchian
Jason Clarke
Louise Lombard
Scott Grimes
Christopher Denham
James D'Arcy