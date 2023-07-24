Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan "Oppenheimer" filminin basın gösterimi yapıldı. Arama motorlarında ise Oppenheimer Netflix'e gelecek mi? Oppenheimer hangi sinemalarda? Oppenheimer ne zamana kadar vizyonda kalacak? soruları aratıldı.

Oppenheimer Netflix'e gelecek mi? Oppenheimer hangi sinemalarda? Oppenheimer ne zamana kadar vizyonda kalacak? merak ediliyor. Christopher Nolan'ın yönettiği Oppenheimer filmi, Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatını konu alıyor. Film, atom bombasının yapılışını ve Oppenheimer'ın rolünü ele alıyor. Ünlü oyuncuların yer aldığı film, 21 Temmuz'da izleyicilerle buluştu. Peki, Oppenheimer Netflix'e gelecek mi? Oppenheimer hangi sinemalarda? Oppenheimer ne zamana kadar vizyonda kalacak?

OPPENHEİMER NETFLİX'E GELECEK Mİ?

Oppenheimer'ın Netflix'e gelmesi şu an için beklenmiyor.

OPPENHEİMER NEREDEN İZLENİR?

Oppenheimer, 21 Temmuz 2023 tarihinde bütün dünya ile aynı günde vizyona giren ve film sinema salonlarında izleyicisi ile buluştu. Film, şimdilik sadece sinemalarda gösterime girecek. Film, Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatını ele alıyor. Filmde yer almakta olan oyunculardan bazıları ise Cillian Murphy, Emily Blunt, Gary Oldman, Matt Damon, Robert Downey Jr. Oluyor.

OPPENHEİMER KONUSU NEDİR?

Film, Kai Bird ve Martin J. Sherwin'in 2005 tarihli "American Prometheus: J. Robert Oppenheimer'ın Zaferi ve Trajedisi" adlı kitabına dayanıyor. Film, II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor ve Oppenheimer'ın parlak bir bilim insanından atom bombasının geliştirilmesini yöneten biri haline gelişini takip ediyor. Film, atom bombasının ahlaki ve etik sonuçlarını keşfedecek bir "tarihi gerilim" olarak nitelendiriliyor. "Oppenheimer", tartışmalı bir film olacak olsa da, 2023'ün en çok beklenen filmlerinden biri. Nolan, usta bir yönetmen ve düşündürücü ve eğlenceli bir film sunacağına şüphe yok.

OPPENHEIMER FİLMİ OYUNCU KADROSU

Cillian Murphy - J. Robert Oppenheimer

Gary Oldman - Harry S. Truman

Emily Blunt - Katherine "Kitty" Oppenheimer

Matt Damon - Leslie Groves

Robert Downey Jr. - Lewis Strauss

Florence Pugh - Jean Tatlock

Rami Malek

Casey Affleck

Benny Safdie - Edward Teller

Josh Hartnett - Ernest Lawrence

Dane DeHaan

Jack Quaid

Matthew Modine

Dylan Arnold - Frank Oppenheimer

Olli Haaskivi

Alden Ehrenreich

David Krumholtz

Michael Angarano - Robert Serber

Kenneth Branagh

David Dastmalchian

Jason Clarke

Louise Lombard

Scott Grimes

Christopher Denham

James D'Arcy