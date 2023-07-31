Oppenheimer ne kadar izlendi? Oppenheimer filmini kaç kişi izledi? Oppenheimer filmi izleyici sayısı

Dünya çapında popüler bir film olan ve Türkiye'de de büyük bir izleyici kitlesine sahip Oppenheimer filmi sinemada ne kadar izlendi merak ediliyor. Peki Oppenheimer ne kadar izlendi? Oppenheimer izleyici sayısı kaç? İşte Oppenheimer filmini kaç kişi izledi? Oppenheimer filmi ne kadar izlendi, izleyici sayısı kaç?

Oppenheimer ne kadar izlendi? Dünya çapında popüler bir film olan ve Türkiye'de de büyük bir izleyici kitlesine sahip Oppenheimer filmi sinemada ne kadar izlendi merak ediliyor. Peki Oppenheimer ne kadar izlendi? Oppenheimer izleyici sayısı kaç? İşte Oppenheimer filmini kaç kişi izledi? Oppenheimer filmi ne kadar izlendi, izleyici sayısı kaç? Detaylar...

OPPENHEİMER FİLMİ NE KADAR İZLENDİ?

Oppenheimer filmi 2. haftanın sonunda toplam 867.059 izleyici sayısına ulaştı. Oppenheimer, sadece geçen hafta 215.850 kişi tarafından izlendi.

OPPENHEİMER KONUSU

Film, Kai Bird ve Martin J. Sherwin'in 2005 tarihli "American Prometheus: J. Robert Oppenheimer'ın Zaferi ve Trajedisi" adlı kitabına dayanıyor. Film, II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor ve Oppenheimer'ın parlak bir bilim insanından atom bombasının geliştirilmesini yöneten biri haline gelişini takip ediyor. Film, atom bombasının ahlaki ve etik sonuçlarını keşfedecek bir "tarihi gerilim" olarak nitelendiriliyor. "Oppenheimer", tartışmalı bir film olacak olsa da, 2023'ün en çok beklenen filmlerinden biri. Nolan, usta bir yönetmen ve düşündürücü ve eğlenceli bir film sunacağına şüphe yok.

OPPENHEİMER OYUNCULARI