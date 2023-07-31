Oppenheimer ne kadar izlendi? Oppenheimer filmini kaç kişi izledi? Oppenheimer filmi izleyici sayısı
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Dünya çapında popüler bir film olan ve Türkiye'de de büyük bir izleyici kitlesine sahip Oppenheimer filmi sinemada ne kadar izlendi merak ediliyor. Peki Oppenheimer ne kadar izlendi? Oppenheimer izleyici sayısı kaç? İşte Oppenheimer filmini kaç kişi izledi? Oppenheimer filmi ne kadar izlendi, izleyici sayısı kaç?
Oppenheimer ne kadar izlendi? Dünya çapında popüler bir film olan ve Türkiye'de de büyük bir izleyici kitlesine sahip Oppenheimer filmi sinemada ne kadar izlendi merak ediliyor. Peki Oppenheimer ne kadar izlendi? Oppenheimer izleyici sayısı kaç? İşte Oppenheimer filmini kaç kişi izledi? Oppenheimer filmi ne kadar izlendi, izleyici sayısı kaç? Detaylar...
Oppenheimer filmi 2. haftanın sonunda toplam 867.059 izleyici sayısına ulaştı. Oppenheimer, sadece geçen hafta 215.850 kişi tarafından izlendi.
Film, Kai Bird ve Martin J. Sherwin'in 2005 tarihli "American Prometheus: J. Robert Oppenheimer'ın Zaferi ve Trajedisi" adlı kitabına dayanıyor. Film, II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor ve Oppenheimer'ın parlak bir bilim insanından atom bombasının geliştirilmesini yöneten biri haline gelişini takip ediyor. Film, atom bombasının ahlaki ve etik sonuçlarını keşfedecek bir "tarihi gerilim" olarak nitelendiriliyor. "Oppenheimer", tartışmalı bir film olacak olsa da, 2023'ün en çok beklenen filmlerinden biri. Nolan, usta bir yönetmen ve düşündürücü ve eğlenceli bir film sunacağına şüphe yok.
- Cillian Murphy - J. Robert Oppenheimer
- Gary Oldman - Harry S. Truman
- Emily Blunt - Katherine "Kitty" Oppenheimer
- Matt Damon - Leslie Groves
- Robert Downey Jr. - Lewis Strauss
- Florence Pugh - Jean Tatlock
- Rami Malek
- Casey Affleck
- Benny Safdie - Edward Teller
- Josh Hartnett - Ernest Lawrence
- Dane DeHaan
- Jack Quaid
- Matthew Modine
- Dylan Arnold - Frank Oppenheimer
- Olli Haaskivi
- Alden Ehrenreich
- David Krumholtz
- Michael Angarano - Robert Serber
- Kenneth Branagh
- David Dastmalchian
- Jason Clarke
- Louise Lombard
- Scott Grimes
- Christopher Denham
- James D'Arcy