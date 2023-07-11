Milyonların heyecanla beklediği Oppenheimer filminin vizyona girmesine son 10 gün kaldı. Sinema severler film hakkında, Oppenheimer konusu nedir, oyuncuları kimler? Oppenheimer filmi ne zaman çıkacak? Oppenheimer filminin senaristi kim, yönetmen kim? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Kadrosunda birçok yıldız oyuncu bulunduran Oppenheimer filminin çıkmasına çok az zaman kaldı. Filmin çıkış zamanının yaklaşmasıyla birlikte konusu ve detayları da merak edildi. Peki, Oppenheimer konusu nedir? Oppenheimer filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Oppenheimer filmi ne zaman çıkacak? Oppenheimer yönetmeni kim? İşte bilgiler...

OPPENHEİMER NEDİR?

Oppenheimer, Christopher Nolan tarafından yazılan ve yönetilen yakında çıkacak bir Amerikan biyografik drama filmi. Kai Bird ve Martin J. Sherwin tarafından yazılan J. Robert Oppenheimer'ın biyografisi olan American Prometheus'a dayanmaktadır. Film, Syncopy Inc. ve Atlas Entertainment'ın ortak yapımıdır; Nolan, filmin yapımcılığını Emma Thomas ve Charles Roven ile birlikte yaptı. Cillian Murphy, ilk nükleer silahları geliştiren II. Dünya Savaşı girişimi olan Manhattan Projesi'ndeki rolüyle "ilk nükleer bombanın babası" olarak kabul edilen teorik fizikçi Oppenheimer'ı canlandırıyor.

Filmin 21 Temmuz 2023'te Universal Pictures tarafından sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor. Bu, Nolan'ın Akıl Defterin'den (2000) bu yana, stüdyonun eşzamanlı sinema ve HBO Max yayın programından kaynaklanan anlaşmazlıklar nedeniyle Warner Bros. Pictures tarafından dağıtılmayan ilk filmi.

OPPENHEİMER KONUSU NEDİR?

Film, Kai Bird ve Martin J. Sherwin'in 2005 tarihli "American Prometheus: J. Robert Oppenheimer'ın Zaferi ve Trajedisi" adlı kitabına dayanıyor. Film, II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor ve Oppenheimer'ın parlak bir bilim insanından atom bombasının geliştirilmesini yöneten biri haline gelişini takip ediyor. Film, atom bombasının ahlaki ve etik sonuçlarını keşfedecek bir "tarihi gerilim" olarak nitelendiriliyor. "Oppenheimer", tartışmalı bir film olacak olsa da, 2023'ün en çok beklenen filmlerinden biri. Nolan, usta bir yönetmen ve düşündürücü ve eğlenceli bir film sunacağına şüphe yok.

OPPENHEİMER OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cillian Murphy - J. Robert Oppenheimer

Gary Oldman - Harry S. Truman

Emily Blunt - Katherine "Kitty" Oppenheimer

Matt Damon - Leslie Groves

Robert Downey Jr. - Lewis Strauss

Florence Pugh - Jean Tatlock

Rami Malek

Casey Affleck

Benny Safdie - Edward Teller

Josh Hartnett - Ernest Lawrence

Dane DeHaan

Jack Quaid

Matthew Modine

Dylan Arnold - Frank Oppenheimer

Olli Haaskivi

Alden Ehrenreich

David Krumholtz

Michael Angarano - Robert Serber

Kenneth Branagh

David Dastmalchian

Jason Clarke

Louise Lombard

Scott Grimes

Christopher Denham

James D'Arcy

OPPENHEİMER NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Christopher Nolan'ın 'Oppenheimer' filmi, 21 Temmuz 2023'te sinemalarda olacak.