Oppenheimer konusu nedir, oyuncuları kimler? Oppenheimer filmi ne zaman çıkacak? Oppenheimer filminin senaristi kim, yönetmen kim?
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Milyonların heyecanla beklediği Oppenheimer filminin vizyona girmesine son 10 gün kaldı. Sinema severler film hakkında, Oppenheimer konusu nedir, oyuncuları kimler? Oppenheimer filmi ne zaman çıkacak? Oppenheimer filminin senaristi kim, yönetmen kim? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Kadrosunda birçok yıldız oyuncu bulunduran Oppenheimer filminin çıkmasına çok az zaman kaldı. Filmin çıkış zamanının yaklaşmasıyla birlikte konusu ve detayları da merak edildi. Peki, Oppenheimer konusu nedir? Oppenheimer filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Oppenheimer filmi ne zaman çıkacak? Oppenheimer yönetmeni kim? İşte bilgiler...
Oppenheimer, Christopher Nolan tarafından yazılan ve yönetilen yakında çıkacak bir Amerikan biyografik drama filmi. Kai Bird ve Martin J. Sherwin tarafından yazılan J. Robert Oppenheimer'ın biyografisi olan American Prometheus'a dayanmaktadır. Film, Syncopy Inc. ve Atlas Entertainment'ın ortak yapımıdır; Nolan, filmin yapımcılığını Emma Thomas ve Charles Roven ile birlikte yaptı. Cillian Murphy, ilk nükleer silahları geliştiren II. Dünya Savaşı girişimi olan Manhattan Projesi'ndeki rolüyle "ilk nükleer bombanın babası" olarak kabul edilen teorik fizikçi Oppenheimer'ı canlandırıyor.
Filmin 21 Temmuz 2023'te Universal Pictures tarafından sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor. Bu, Nolan'ın Akıl Defterin'den (2000) bu yana, stüdyonun eşzamanlı sinema ve HBO Max yayın programından kaynaklanan anlaşmazlıklar nedeniyle Warner Bros. Pictures tarafından dağıtılmayan ilk filmi.
Film, Kai Bird ve Martin J. Sherwin'in 2005 tarihli "American Prometheus: J. Robert Oppenheimer'ın Zaferi ve Trajedisi" adlı kitabına dayanıyor. Film, II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor ve Oppenheimer'ın parlak bir bilim insanından atom bombasının geliştirilmesini yöneten biri haline gelişini takip ediyor. Film, atom bombasının ahlaki ve etik sonuçlarını keşfedecek bir "tarihi gerilim" olarak nitelendiriliyor. "Oppenheimer", tartışmalı bir film olacak olsa da, 2023'ün en çok beklenen filmlerinden biri. Nolan, usta bir yönetmen ve düşündürücü ve eğlenceli bir film sunacağına şüphe yok.
- Cillian Murphy - J. Robert Oppenheimer
- Gary Oldman - Harry S. Truman
- Emily Blunt - Katherine "Kitty" Oppenheimer
- Matt Damon - Leslie Groves
- Robert Downey Jr. - Lewis Strauss
- Florence Pugh - Jean Tatlock
- Rami Malek
- Casey Affleck
- Benny Safdie - Edward Teller
- Josh Hartnett - Ernest Lawrence
- Dane DeHaan
- Jack Quaid
- Matthew Modine
- Dylan Arnold - Frank Oppenheimer
- Olli Haaskivi
- Alden Ehrenreich
- David Krumholtz
- Michael Angarano - Robert Serber
- Kenneth Branagh
- David Dastmalchian
- Jason Clarke
- Louise Lombard
- Scott Grimes
- Christopher Denham
- James D'Arcy
Christopher Nolan'ın 'Oppenheimer' filmi, 21 Temmuz 2023'te sinemalarda olacak.