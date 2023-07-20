Oppenheimer" filminin basın gösterimi yapıldı. Usta yönetmen Christopher Nolan'ın merakla beklenen son filmi, seyircilerin beğenisine sunuldu. Peki, Oppenheimer izleme linki var mı? Oppenheimer tek parça FULL HD nasıl izlerim?

Atom bombasının yapılışını konu alan filmin dünya prömiyeri, kısa zaman önce Londra'da yapılmıştı. Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi ünlü isimlerin rol aldığı "Oppenheimer" filmi, yılın en merak edilen filmlerinden biri arasında yer alıyor. Peki, Oppenheimer izleme linki var mı? Oppenheimer tek parça FULL HD nasıl izlerim?

OPPENHEİMER İZLEME LİNKİ VAR MI?

Atom bombasının yapılışını konu alan filmin dünya prömiyeri, kısa zaman önce Londra'da yapılmıştı. Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi ünlü isimlerin rol aldığı "Oppenheimer" filmi, yılın en merak edilen filmlerinden biri arasında yer alıyor.

Film henüz vizyona girmedi ve dijital platformlarda yerini almadı.

"Oppenheimer" filmi, 21 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak.