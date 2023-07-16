Oppenheimer filmi konusu nedir ve Oppenheimer filmi ne zaman çıkacak merak ediliyor. Oppenheimer, Christopher Nolan tarafından yazılan ve yönetilen yakında çıkacak bir Amerikan biyografik drama filmidir. Oppenheimer filmi konusu nedir? Oppenheimer filmi ne zaman çıkacak? Oppenheimer filmi oyuncu kadrosu! araştırılıyor. Peki, Oppenheimer filmi konusu nedir? Oppenheimer filmi ne zaman çıkacak? Oppenheimer filmi oyuncu kadrosu!

Biyografi filmi olan Oppenheimer filmi konusu nedir? Oppenheimer filmi ne zaman çıkacak? Oppenheimer filmi oyuncu kadrosu gündeme geliyor. Oppenheimer filmi konusu nedir ve Oppenheimer filmi ne zaman çıkacak merak ediliyor. Oppenheimer filmi konusu nedir? Oppenheimer filmi ne zaman çıkacak? Oppenheimer filmi oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizdedir…

OPPENHEIMER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Oppenheimer, Christopher Nolan tarafından yazılan ve yönetilen yakında çıkacak bir Amerikan biyografik drama filmi. Kai Bird ve Martin J. Sherwin tarafından yazılan J. Robert Oppenheimer'ın biyografisi olan American Prometheus'a dayanmaktadır. Film, Syncopy Inc. ve Atlas Entertainment'ın ortak yapımıdır; Nolan, filmin yapımcılığını Emma Thomas ve Charles Roven ile birlikte yaptı. Cillian Murphy, ilk nükleer silahları geliştiren II. Dünya Savaşı girişimi olan Manhattan Projesi'ndeki rolüyle "ilk nükleer bombanın babası" olarak kabul edilen teorik fizikçi Oppenheimer'ı canlandırıyor.

Filmin 21 Temmuz 2023'te Universal Pictures tarafından sinemalarda gösterime sokulması planlanıyor. Bu, Nolan'ın Akıl Defteri'nden (2000) bu yana, stüdyonun eşzamanlı sinema ve HBO Max yayın programından kaynaklanan anlaşmazlıklar nedeniyle Warner Bros. Pictures tarafından dağıtılmayan ilk filmidir. Film, atom bombasının icadına yol açan Manhattan Projesi'ni yürüten bilim adamı J. Robert Oppenheimer'ı konu ediyor.

OPPENHEIMER FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Christopher Nolan'ın 'Oppenheimer' Filmi, 21 Temmuz 2023'te sinemalarda olacak. Yönetmen Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmi "Oppenheimer", bugün yapılan bir duyuruyla 21 Temmuz 2023 tarihinde sinemalarda gösterime gireceği açıklandı. Filmde, atom bombasının geliştirilmesini yöneten bilim insanı J. Robert Oppenheimer'ı Cillian Murphy canlandıracak.

OPPENHEIMER FİLMİ OYUNCU KADROSU