Oppenheimer filmi konusu nedir? Oppenheimer filmi ne zaman çıkacak? Oppenheimer filmi oyuncu kadrosu!
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Oppenheimer, Christopher Nolan tarafından yazılan ve yönetilen yakında çıkacak bir Amerikan biyografik drama filmi. Kai Bird ve Martin J. Sherwin tarafından yazılan J. Robert Oppenheimer'ın biyografisi olan American Prometheus'a dayanmaktadır. Film, Syncopy Inc. ve Atlas Entertainment'ın ortak yapımıdır; Nolan, filmin yapımcılığını Emma Thomas ve Charles Roven ile birlikte yaptı. Cillian Murphy, ilk nükleer silahları geliştiren II. Dünya Savaşı girişimi olan Manhattan Projesi'ndeki rolüyle "ilk nükleer bombanın babası" olarak kabul edilen teorik fizikçi Oppenheimer'ı canlandırıyor.
Filmin 21 Temmuz 2023'te Universal Pictures tarafından sinemalarda gösterime sokulması planlanıyor. Bu, Nolan'ın Akıl Defteri'nden (2000) bu yana, stüdyonun eşzamanlı sinema ve HBO Max yayın programından kaynaklanan anlaşmazlıklar nedeniyle Warner Bros. Pictures tarafından dağıtılmayan ilk filmidir. Film, atom bombasının icadına yol açan Manhattan Projesi'ni yürüten bilim adamı J. Robert Oppenheimer'ı konu ediyor.
Christopher Nolan'ın 'Oppenheimer' Filmi, 21 Temmuz 2023'te sinemalarda olacak.
Yönetmen Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmi "Oppenheimer", bugün yapılan bir duyuruyla 21 Temmuz 2023 tarihinde sinemalarda gösterime gireceği açıklandı. Filmde, atom bombasının geliştirilmesini yöneten bilim insanı J. Robert Oppenheimer'ı Cillian Murphy canlandıracak.
- Cillian Murphy - J. Robert Oppenheimer
- Gary Oldman - Harry S. Truman
- Emily Blunt - Katherine "Kitty" Oppenheimer
- Matt Damon - Leslie Groves
- Robert Downey Jr. - Lewis Strauss
- Florence Pugh - Jean Tatlock
- Rami Malek
- Casey Affleck
- Benny Safdie - Edward Teller
- Josh Hartnett - Ernest Lawrence
- Dane DeHaan
- Jack Quaid
- Matthew Modine
- Dylan Arnold - Frank Oppenheimer
- Olli Haaskivi
- Alden Ehrenreich
- David Krumholtz
- Michael Angarano - Robert Serber
- Kenneth Branagh
- David Dastmalchian
- Jason Clarke
- Louise Lombard
- Scott Grimes
- Christopher Denham
- James D'Arcy