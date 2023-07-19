OPPENHEIMER ÇIKTI MI? | Oppenheimer ne zaman çıkacak, nereden izlenir, konusu ne? Oppenheimer ne zaman vizyona girecek Türkiye, ne kadar vizyonda?

Dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer, seyircinin karşısına çıkıyor. Başrolünü, Cillian Murphy'nin üstlendiği film merak ediliyor. Peki, Oppenheimer çıktı mı, ne zaman çıkacak, nereden izlenir, konusu ne? Oppenheimer ne zaman vizyona girecek Türkiye? Oppenheimer ne kadar vizyonda kalacak?

100 milyon dolarlık bütçeyle çekilen filmin yönetmenliğini Christopher Nolan üstleniyor. Ünlü yönetmenin yeni filmi merakla beklenirken seyirciler Oppenheimer çıktı mı, ne zaman çıkacak, nereden izlenir, konusu ne? Oppenheimer ne zaman vizyona girecek Türkiye? Oppenheimer ne kadar vizyonda kalacak? Sorularını soruyor. İşte detaylar…

OPPENHEIMER ÇIKTI MI?

Oppenheimer, Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanıyor. Filmde Julius Robert Oppenheimer'ın, İkinci Dünya Savaşı sırasında atım bombasının geliştirilme sürecindeki rolü gözler önüne seriliyor. Christopher Nolan'ın yeni filmi olan Oppenheimer, 21 Temmuz 2023 tarihinde sinemaseverle ile buluşacak.

OPPENHEIMER KONUSU NE, OYUNCU KADROSU KİM?

Christopher Nolan'ın yönettiği film, Amerikalı bilim adamı Julius Robert Oppenheimer'ın (Cillian Murphy) hikayesini ve İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilmesindeki rolünü anlatıyor. Fizikçi Julius Robert Oppenheimer, İkinci Dünya Savaşı sırasında Manhattan Projesi'nin bilimsel lideri yapılmıştır. Fakat o ve eşi Kitty (Emily Blunt), bu kararın hem kendi hayatlarında hem de bütün dünyanın üzerinde bu kadar büyük bir etkiye sahip olacağını tahmin bile edemezdi. Filmde dünyaca ünlü isimler de var. İşte o isimler: Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Jack Quaid, Matt Damon, Rami Malek, Emily Blunt