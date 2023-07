Son günlerine en çok konuşulan konularından bir tanesi olan Oppenheimer filmine dair Oppenheimer after credit var mı? Sorusu merak ediliyor. Peki, Oppenheimer after credit var mı? Oppenheimer'da jenerik sonrası sahne var mı? Oppenheimer sonunda sahne var mı?

OPPENHEİMER AFTER CREDİT VAR MI?

Oppenheimer filminde after credit bulunmuyor. Christopher Nolan diğer filmlerinde de jenerik sonrası sahneleri tercih etmemişti. Ayrıca konu hakkında yaptığı bir açıklamada bu tarz seçimlerin kendi tarzı olmadığını da bildirmişti. Filmin uzunluğu ve Nolan'ın açıklamaları göz önünde bulundurulduğunda Oppenheimer filminde after credit olmamasının nedenini anlayabiliyoruz.