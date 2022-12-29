OPET'e iki ödül birden!

OPET, ülke bazlı en geniş katılımlı işyeri araştırması Kincentric Best Employers (En İyi İşyerleri) araştırmasında bu yıl üçüncü kez üst üste “Kincentric Best Employer” seçildi.

OPET, ülke bazlı en geniş katılımlı işyeri araştırması Kincentric Best Employers (En İyi İşyerleri) araştırmasında bu yıl üçüncü kez üst üste "Kincentric Best Employer" seçildi. Çalışan deneyimine odaklanan araştırmada OPET ayrıca, "Sürekli Mükemmellik Ödülü"nün de sahibi oldu.

OPET İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Aşar

Çalışan deneyimine odaklanan programda üç yıl üst üste ödüle layık görülmenin OPET için büyük anlam taşıdığını belirten OPET İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Aşar, "Çalışma arkadaşlarımız en önemli değerimiz. Onlar için, kendileri olabilecekleri mutlu bir çalışma ortamı yaratmak için çalışıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın bu değerlendirmesi; işe alım ve sonraki deneyimlerinden, organizasyonumuzun sürdürülebilir performans göstermesi için içerdiği unsurlardan memnun olduklarını gösteriyor. Bu nedenle bu ödül bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Genel yaklaşımımızda çalışan deneyimi, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularına her zaman büyük önem veriyoruz. Çalışma ortamımızda güçlü iletişim ve motivasyonu önemsiyoruz. Kurumsal olanaklar ve faydalarla gelişime, başarıya doğru yönlendiriyor ve başarıyı ödüllendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

OPET, bu yıl İnsan Kaynakları alanındaki çalışmalarıyla uluslararası platformlarda da birçok ödüle layık bulundu. OPET, Globee Awards CEO World Awards'ta "İnsan Kaynaklarında Başarı", Stevie for Great Employers (SAGE) programında "Yılın İnsan Kaynakları Takımı" ve "Enerji'de Yılın İşvereni", Stevie International Business Awards'ta (IBA) "Yılın İnsan Kaynakları Ekibi", Globee Awards Business Excellence Awards'ta "Enerji'de Yılın İşvereni, İnsan Kaynakları Yönetimi, Planlaması ve Uygulamasında İnovasyon", Global Business Excellence Awards'ta ise "Olağanüstü İK Girişimi" dallarında ödüllerin sahibi oldu.

Tamamen çalışan deneyimine dayanıyor

Best Employers Programı 50 yılı aşkın süredir çalışanlarla birlikte iş yeri mükemmelliğini ölçümleyen araştırmalara dayanıyor. Türkiye'de 2006 yılından bu yana uygulanan Kincentric Best Employers Programı, Türkiye'nin en geniş katılımlı iş yeri araştırması olma özelliği gösteriyor. Tamamen çalışan deneyimine dayandığı için, sonuçların kritik önem taşıdığı araştırmada bu yıl, Kincentric Türkiye'nin veri tabanında bulunan 40 farklı sektör ve 350 şirket arasından gerekli kriterleri sağlayan yaklaşık 250 şirket değerlendirmeye alındı. Programa dahil olan tüm şirketler, "Yüksek Bağlılık", "Çeviklik", "Bağlı Kılan Liderlik" ve "Yetenek Odağı" olmak üzere 4 farklı ölçüm alanında değerlendirildi.